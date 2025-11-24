Mujer encontrada viva en un ataúd después de que se oyera un ‘golpe’

Una mujer en Tailandia causó conmoción en un templo budista al moverse dentro de su ataúd, momentos antes de su cremación.

El incidente ocurrió en Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, cerca de Bangkok. Un video difundido en la página de Facebook del templo muestra a la mujer, en un féretro blanco sobre una camioneta, realizando leves movimientos con sus brazos y cabeza, lo que desconcertó al personal.

Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales del templo, relató a The Associated Press que el hermano de la mujer, de 65 años, la había llevado desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada. Soodthoop añadió que poco después escucharon un golpe desde el ataúd.

La mujer llevaba dos años postrada en una cama. ( Wat Rat Prakhong Tham vía AP )

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se quedaron atónitos", expresó. "La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo".

Según Pairat, el hombre señaló que su hermana había estado postrada en cama durante unos dos años, cuando su salud se deterioró y dejó de responder, pareciendo dejar de respirar hace dos días. El hermano entonces la colocó en un ataúd y realizó el viaje de 500 kilómetros (300 millas) a un hospital en Bangkok, al cual la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

El hospital se negó a aceptar la oferta del hermano, ya que no contaba con un certificado de defunción oficial, dijo Pairat. Su templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hombre acudió a ellos el domingo, pero también fue rechazado debido al documento faltante.

El gerente del templo dijo que cuando le explicaba al hombre cómo obtener un certificado de defunción, escucharon los golpes. Luego evaluaron a la mujer y la enviaron a un hospital cercano.

Pairat añadió que el templo cubrirá los gastos médicos.