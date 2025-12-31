Reinicia búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines en aguas profundas

La búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines en aguas profundas comenzó en el Océano Índico el miércoles, reavivando los esfuerzos para resolver uno de los mayores misterios de la aviación más de una década después que el avión desapareciera con 239 personas a bordo.

El Ministerio de Transporte de Malasia informó el miércoles que un buque de búsqueda, el Armada 86 05, llegó a un área de búsqueda designada con dos vehículos submarinos autónomos.

La ubicación del área de búsqueda no fue revelada en el comunicado. Se indicó que el buque se había preparado para la búsqueda en el Puerto de Fremantle en Australia Occidental.

El gobierno no mencionó específicamente a Ocean Infinity, la empresa que dirigió una búsqueda anterior y que durante mucho tiempo se había previsto que liderara la nueva. Sin embargo, la embarcación especificada por el gobierno ha sido identificada ampliamente por sitios web marítimos y de aviación como perteneciente a Ocean Infinity.

A principios de diciembre, el gobierno malasio señaló que la firma de robótica marina con sede en Texas comenzaría a buscar áreas específicas del lecho marino bajo un renovado acuerdo de "si no encuentra, no cobra".

Ocean Infinity ha confirmado que estaba reanudando la búsqueda del MH370 pero se negó a hacer más comentarios, citando la "naturaleza importante y sensible" de la operación.

Ocean Infinity buscó previamente en el lecho marino en 2018, bajo un contrato similar, pero no encontró rastro del avión. La empresa ha dicho que desde entonces ha mejorado su tecnología y refinado su análisis. Su CEO, Oliver Plunkett, dijo el año pasado que la firma estaba trabajando con múltiples expertos y había reducido la zona de búsqueda a lo que cree es el sitio de choque más probable.

A principios de este año, Ocean Infinity reinició brevemente las operaciones de búsqueda en el lecho marino en una nueva área de 15.000 kilómetros cuadrados (5.800 millas cuadradas) del sur del Océano Índico tras recibir la aprobación de Malasia, pero el esfuerzo fue suspendido en abril debido al mal tiempo.

El avión de Malaysia Airlines desapareció del radar poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing el 8 de marzo de 2014. Datos satelitales mostraron más tarde que la aeronave se desvió de su ruta planificada y voló hacia el sur rumbo el remoto sur del Océano Índico, donde los investigadores creen que se estrelló. Nunca ha habido una explicación sobre el cambio de rumbo.

Un costoso y prolongado esfuerzo de búsqueda multinacional no logró localizar la aeronave, aunque piezas de escombros que se cree que son del avión aparecieron más tarde a lo largo de la costa de África Oriental y en islas del Océano Índico. Nunca se han recuperado restos principales de la aeronave ni cadáveres.

Nuga reportó desde Bangkok.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.