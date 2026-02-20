Una mujer en Corea del Sur habría utilizado la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT para planear el asesinato de dos hombres, según informó la policía.

La sospechosa, de 21 años y de apellido Kim, está acusada de matar a dos hombres en hechos separados mediante el mismo método: mezclar fármacos con alcohol.

Fue arrestada el 11 de febrero y, en un inicio, imputada por el delito menor de lesiones con resultado de muerte. No obstante, el cargo fue reclasificado como asesinato, luego de que el historial de su teléfono revelara que era consciente de las posibles consecuencias, indicaron las autoridades.

Según informó la Policía de Gangbuk, en Seúl, el análisis del teléfono evidenció que la sospechosa realizó consultas reiteradas en ChatGPT como: “¿Qué pasa si tomas pastillas para dormir con alcohol?”, “¿Cuántas necesitas tomar para que sea peligroso?” y “¿Podría matar a alguien?”.

“Kim hizo preguntas relacionadas con drogas en ChatGPT. Era plenamente consciente de que combinar alcohol con medicamentos podía provocar la muerte”, afirmó un investigador policial.

De acuerdo con la investigación, la acusada admitió haber mezclado sedantes recetados que contenían benzodiacepinas en las bebidas de los hombres, aunque sostuvo que desconocía que esa combinación pudiera resultar letal.

El primer caso se registró el 28 de enero, cuando la joven acudió a un motel en Suyu-dong, distrito de Gangbuk, en Seúl, acompañada de un hombre de unos 20 años. Dos horas más tarde salió sola del lugar y, al día siguiente, el cuerpo del joven fue hallado en la habitación.

Posteriormente, el 9 de febrero, habría matado a otro hombre, también de unos 20 años, tras registrarse en un motel distinto en el mismo distrito, informaron las autoridades.

Además, la policía sostiene que en diciembre del año pasado intentó asesinar a su entonces pareja al suministrarle una bebida con sedantes en un estacionamiento en Namyangju, provincia de Gyeonggi. El hombre perdió el conocimiento, pero logró recuperarse.

Las autoridades continúan investigando si la sospechosa podría estar vinculada con otras muertes o incidentes adicionales.

Asimismo, se le practicó una evaluación de psicopatía y entrevistas en profundidad para determinar su perfil psicológico.

Traducción de Leticia Zampedri