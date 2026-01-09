Montón de basura colapsa en vertedero en Filipinas y sepulta y atrapa a 38 personas; hay 1 muerto

Una avalancha de basura y escombros sepultó o atrapó a trabajadores en edificios de baja altura en un vertedero de Filipinas, y causó la muerte de una persona, lesiones a una docena y 38 desaparecidos, informaron las autoridades el viernes.

Docenas de rescatistas sacaron a 13 personas con vida durante la noche y buscaban a los desaparecidos que seguían atrapados luego de que un enorme montón de basura, tierra y escombros colapsara sobre ellos el jueves por la tarde en la aldea de Binaliw, en la ciudad de Cebú, de acuerdo con las autoridades y la policía. Entre los afectados había trabajadores del vertedero, pero no estaba claro si también había residentes.

Una de las rescatadas, que trabajaba en el vertedero, falleció mientras era trasladada al hospital, dijo a The Associated Press el director regional de la policía, el general de brigada Roderick Maranan. El resto presentaban lesiones y fueron hospitalizados, agregó.

Jaylord Antigua, un oficinista de 31 años del vertedero, dijo que el colapso fue rápido y sin previo aviso en un día con buen tiempo. La avalancha de basura destruyó su oficina, de donde logró salir con moretones en la cara y los brazos arrastrándose bajo los escombros y desechos.

“Vi una luz y me arrastré hacia ella rápidamente porque temía que hubiera más deslaves”, contó a la AP. "Fue traumático. Temía que fuera mi fin, así que esta es mi segunda vida".

Las labores de búsqueda y rescate continuaban para los 38 desaparecidos, dijeron el alcalde de Cebú, Nestor Archival, y la Oficina de Defensa Civil el viernes.

"Todos los equipos de respuesta siguen completamente comprometidos con los esfuerzos de búsqueda y rescate para localizar a los demás desaparecidos, respectando estrictamente los protocolos de seguridad", dijo Archival en un comunicado en Facebook.

"El gobierno de la ciudad garantiza a la población y a las familias de los afectados que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, transparencia, rendición de cuentas y asistencia compasiva mientras continúan las operaciones", agregó el alcalde.

Las imágenes publicadas por las autoridades mostraban a los rescatistas con máquinas para mover la tierra buscando en un edificio arrasado por el deslave masivo, con techos de hojalata retorcidos y vigas de hierro.

Los familiares esperaban con angustia mientras continuaban las operaciones. Una mujer lloraba y pedía a los rescatistas que aceleraran la búsqueda.

Las autoridades y funcionarios de la instalación de gestión de residuos, que cuenta con 110 empleados, tenían previsto celebrar una reunión de emergencia el viernes, dijo Archival.

Uno de los edificios afectados era un almacén donde los trabajadores separaban residuos reciclables, indicó Maranan, añadiendo que aún no estaba claro si las casas cercanas se vieron afectadas.

Estos vertederos y basureros a cielo abierto han sido durante mucho tiempo una fuente de preocupaciones de seguridad y salud en muchas ciudades y pueblos de Filipinas, especialmente en zonas próximas a comunidades pobres, donde los residentes buscan chatarra y restos de comida entre los montones de desperdicios.

En julio de 2000, un enorme montón de basura en un vertedero en un barrio humilde de la ciudad de Quezon, en el área metropolitana de Manila, colapsó tras días de tormentas y la avalancha causó también un incendio.

El desastre dejó más de 200 fallecidos y muchos más desaparecidos, dañó decenas de chabolas y motivó una ley que exigía el cierre de los basureros ilegales y una mejor gestión de los residuos por parte de las autoridades.

La periodista de Associated Press Haruka Nuga en Bangkok contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.