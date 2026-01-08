Cámara baja de EEUU aprueba proyecto para extender subsidios de salud; pone presión sobre Senado

En una notable muestra de rechazo a la dirigencia del Partido Republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves por 230-196 una iniciativa de ley que extendería los ya vencidos subsidios a los seguros de gastos médicos para aquellos que obtienen cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, luego de que algunos legisladores republicanos se unieron a prácticamente todos los demócratas para votar a favor de la medida.

La decisión de forzar el tema a votación se produjo después de que un puñado de republicanos firmara una "petición de descarga" para desbloquear el debate, eludiendo las objeciones del presidente de la cámara baja, Mike Johnson. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado, donde se está acumulando presión para un compromiso bipartidista similar.

Las raras coaliciones políticas están tratando de resolver el estancamiento sobre los créditos fiscales mejorados que se implementaron durante la crisis de COVID-19 pero que expiraron a finales del año pasado después de que no se alcanzara un acuerdo durante el cierre del gobierno.

"La crisis de asequibilidad no es un 'engaño', es muy real, a pesar de lo que Donald Trump ha dicho", señalo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, haciendo referencia a los comentarios del presidente estadounidense.

"Los demócratas dejaron claro antes de que el gobierno se cerrara que estábamos en esta lucha por la asequibilidad hasta que ganemos esta lucha por la asequibilidad", expresó. "Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso significativo".

Antes de la votación, la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que el proyecto de ley, que proporcionaría una extensión de tres años del subsidio, aumentaría el déficit del país en aproximadamente 80.600 millones de dólares a lo largo de una década. Al mismo tiempo, aumentaría el número de personas con seguro de salud en 100.000 este año, 3 millones en 2027, 4 millones en 2028 y 1,1 millones en 2029, dijo la oficina.

Creciente apoyo para extender los subsidios

Johnson trabajó durante meses para impedir esta situación. Su oficina argumentó el jueves que la financiación federal de atención médica de la era COVID-19 está plagada de fraude, señalando una investigación en Minnesota, y urgió a votar en contra.

En el pleno, los republicanos argumentaron que los subsidios tal como están estructurados han contribuido al fraude, y que la cámara baja debería centrarse en reducir los costos del seguro de de gastos médicos para la población en general.

"Sólo el 7% de la población depende de los planes del mercado de Obamacare. Esta cámara debería estar enfocada en ayudar al 100% de los estadounidenses", dijo el representante republicano Jason Smith, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la cámara baja.

Aunque el impulso de la votación muestra el creciente apoyo a las exenciones fiscales que han ayudado a unos 22 millones de estadounidenses a tener acceso a un seguro de salud, el Senado no estaría obligado a abordar el proyecto de ley.

En cambio, un pequeño grupo de senadores de ambos partidos ha estado trabajando en un plan alternativo que podría encontrar apoyo en ambas cámaras y convertirse en ley. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que para que cualquier plan encuentre apoyo en su cámara, necesitará tener límites de ingresos para asegurarse de que la ayuda financiera se enfoque en aquellos que más necesitan la ayuda. Él y otros republicanos también quieren asegurarse de que los beneficiarios tengan que pagar al menos una cantidad nominal por su cobertura.

Thune también dijo que sería necesaria alguna expansión de las cuentas de ahorro para la salud, que permiten a las personas ahorrar dinero y retirarlo libre de impuestos siempre que el dinero se use en gastos médicos calificados.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien forma parte de las negociaciones sobre reformas y subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible, dijo que hay acuerdo en abordar el fraude en la atención médica.

"Reconocemos que tenemos millones de personas en este país que van a perder, están perdiendo, han perdido su seguro de salud porque no pueden pagar las primas", comentó Shaheen. "Y por eso estamos tratando de ver si podemos llegar a algún acuerdo que vaya a ayudar, y cuanto antes podamos hacerlo, mejor".

Trump ha instado a los republicanos a enviar dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro para la salud para que puedan eludir al gobierno federal y manejar el seguro por su cuenta. Los demócratas en gran medida rechazan esta idea porque considera que sería insuficiente para cubrir los altos costos de la atención médica.

Los republicanos se saltan a sus líderes

La acción de los republicanos para forzar una votación ha sido una afrenta para Johnson y su equipo de liderazgo, quienes esencialmente perdieron el control de lo que llega al pleno de la Cámara de Representantes cuando los legisladores republicanos se unieron a los demócratas para impulsar la votación.

Después de que el cierre del gobierno del año pasado no resolviera el problema, Johnson había discutido permitir que más legisladores republicanos políticamente vulnerables tuvieran la oportunidad de votar sobre otro proyecto de ley de atención médica que extendería temporalmente los subsidios mientras también agregaba cambios.

Pero después de días de discusiones, Johnson y el liderazgo republicano se alinearon con el ala más conservadora, que ha criticado los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que consideran un programa gubernamental fallido. Ofreció una propuesta modesta de reformas de atención médica que fue aprobada, pero se ha estancado.

Fue entonces cuando los legisladores de base tomaron el asunto en sus propias manos, ya que muchos de sus electores enfrentaban aumentos en las primas de seguros de gastos médicos a partir de este mes.

Los representantes republicanos Brian Fitzpatrick, Robert Bresnahan y Ryan Mackenzie, todos de Pensilvania, y Mike Lawler, de Nueva York, firmaron la petición de los demócratas, llevándola al número mágico de 218 necesario para forzar una votación en la cámara baja. Los cuatro representan distritos clave en disputa que ayudarán a determinar qué partido tomará el control de la Cámara de Representantes el próximo año. ___

El periodista de The Associated Press Matt Brown contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.