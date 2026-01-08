La Casa Blanca defiende decisión de demoler Ala Este y construir salón de baile

La Casa Blanca afirmó que no era factible salvar el Ala Este debido a preocupaciones estructurales mientras los funcionarios compartían detalles del salón de baile planeado por el presidente Donald Trump en la reunión del jueves de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional.

Josh Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, enumeró problemas como una columnata inestable, filtraciones de agua y contaminación por moho al explicar por qué era más económico demoler el Ala Este para hacer espacio para el salón de baile de 400 millones de dólares que renovarlo.

"Debido a este y otros factores, el análisis de costos demostró que la demolición y reconstrucción proporcionaban el costo total de propiedad más bajo y la estrategia a largo plazo más efectiva", expresó Fisher.

Will Scharf, un alto asistente de la Casa Blanca a quien Trump designó para dirigir la comisión, abrió la reunión reconociendo "comentarios apasionados de ambos lados", pero insistió en que los comentarios públicos no formarían parte de la sesión del jueves.

"Considero que la presentación de hoy es realmente el inicio de un proceso mientras el salón de baile avanza a través del proceso general de (la comisión)", manifestó Scharf, añadiendo que su objetivo es que la comisión desempeñe un "papel productivo" a medida que el salón de baile avanza.

En diciembre, la Casa Blanca presentó sus planes para el salón de baile a la comisión, que es uno de los dos paneles federales que revisan la construcción en terrenos federales, pero eso usualmente se hace antes de que se inicie la obra. El National Trust for Historic Preservation ha demandado para detener la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares, acusando a la administración Trump de violar leyes federales al proceder antes de someter el proyecto a revisiones independientes, aprobación del Congreso y comentarios públicos.

El primer paso en el proceso de revisión del Proyecto de Modernización del Ala Este es la presentación de información del jueves, durante la cual los comisionados pueden hacer preguntas y ofrecer comentarios generales. Se espera una revisión más formal en la primavera, que incluirá testimonios públicos y votaciones.

Un resumen en el sitio web de la comisión indica que el propósito del proyecto es "establecer un espacio permanente y seguro para eventos dentro de los terrenos de la Casa Blanca" que proporcione mayor capacidad para funciones oficiales de Estado, elimine la dependencia de carpas temporales e instalaciones de apoyo, y "proteja la integridad histórica y el paisaje cultural de la Casa Blanca y sus terrenos".

Un plan de diseño integral para la Casa Blanca preparado en 2000 identificó la "necesidad de un espacio para eventos ampliado para abordar la creciente demanda de visitantes y proporcionar un lugar adecuado para eventos significativos", según el resumen. Añadió que administraciones sucesivas habían "reconocido esta necesidad como una prioridad continua".

La Comisión de Planificación de la Capital Nacional, compuesta por 12 miembros, está liderada por Scharf. Él dijo en la reunión de diciembre de la comisión que el proceso de revisión se trataría con seriedad y se llevaría a cabo a un "ritmo normal y deliberativo".

Carol Quillen, presidenta del Trust, dijo a The Associated Press en una entrevista reciente que "confío en la palabra" de Scharf en cuanto a que la comisión hará su trabajo.

Trump ha estado hablando sobre la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca durante años. En julio pasado, la Casa Blanca anunció que se construiría un espacio de 90.000 pies cuadrados en el lado este del complejo para acomodar a 650 invitados sentados a un costo estimado entonces de 200 millones de dólares. Trump ha dicho que se pagará con donaciones privadas, incluidas las suyas.

Posteriormente, aumentó la capacidad del salón de baile a 999 personas y, para octubre, había demolido el Ala Este de dos pisos de la Casa Blanca para construirlo allí. En diciembre, actualizó el costo a 400 millones de dólares, el doble de la estimación original.

La Casa Blanca ha anunciado pocos otros detalles sobre el proyecto, pero ha dicho que se completará antes de que termine el mandato de Trump en enero de 2029. Trump ha dicho que el salón de baile será lo suficientemente grande como para que futuras inauguraciones presidenciales se celebren allí. También dijo que tendrá vidrio a prueba de balas y un techo libre de drones.

Mientras estaba en Florida la semana pasada, el presidente compró mármol y ónix para el salón de baile "a su propio costo", dijo la Casa Blanca. El costo no fue revelado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.