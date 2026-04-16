Modi quiere más mujeres en el Parlamento de India. Eso podría tener otras consecuencias

El Parlamento de India comenzó el debate el jueves sobre un proyecto de ley histórico para reservar un tercio de los escaños legislativos para las mujeres, lo que podría desencadenar una amplia redefinición de los límites electorales que podría agudizar las tensiones políticas en todo el país.

Si se aprueba, el proyecto aceleraría una ley de 2023 que exige una reserva del 33% para mujeres en el Parlamento y en las legislaturas estatales. Sería uno de los cambios más trascendentales en la representación política desde la independencia de India y podría ampliar la participación femenina en un sistema en el que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas.

La cuota, sin embargo, está vinculada a otro proyecto de ley separado y controvertido para modificar los límites electorales, un proceso que podría aumentar el número de escaños en la cámara baja de 543 a alrededor de 850.

Aunque parece haber un amplio apoyo bipartidista para incorporar a más mujeres al Parlamento, los partidos de oposición han expresado inquietudes sobre el cambio de los límites electorales y advirtieron que podría inclinar el equilibrio político a favor del partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

Los proyectos se están abordando durante una sesión especial de tres días del Parlamento y requerirán una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para ser aprobados.

La representación de las mujeres cerrará la brecha de género

Varios países asiáticos, incluidos vecinos de India como Nepal y Bangladesh, tienen cuotas similares para mujeres en las legislaturas nacionales. India ya exige que un tercio de los escaños se reserve para mujeres en los órganos de gobierno local, pero actualmente las mujeres ocupan apenas alrededor del 14% de los escaños en la cámara baja del Parlamento.

La cuota podría incorporar a cientos de mujeres más a la política legislativa, lo que, según sus partidarios, podría reorientar la atención de las políticas hacia la salud de las mujeres, la educación y la violencia de género. No está claro cómo se asignarían los escaños a las mujeres en un Parlamento ampliado.

Ranjana Kumari, defensora de los derechos de las mujeres, afirmó que la medida haría que la “democracia sea verdaderamente representativa” en India y obligaría a los partidos políticos a presentar a más candidatas.

“La puerta está un poco abierta. Las mujeres entrarán y llenarán la sala lentamente”, añadió Kumari.

Para muchas jóvenes indias, el cambio también tiene un peso simbólico.

Pranita Gupta, una licenciada en derecho de 23 años, señaló que esto infundirá “una sensación de confianza de que podemos participar en la política y podemos formar parte del Parlamento no solo como una excepción, sino también como una norma”.

Reparos por la redefinición de los límites electorales

La implementación de la cuota está ligada a una redefinición de los límites electorales basada en la población, utilizando datos del último censo completado en 2011. Aunque el calendario de este proceso sigue sin estar claro, la propuesta ya ha provocado debate político.

Los partidos de oposición advierten que basar las circunscripciones en la población podría desplazar el poder político hacia los estados del norte, que crecen más rápido, mientras reduce la representación parlamentaria, la proporción de escaños y la influencia general de las regiones del sur. También sostienen que podría beneficiar al partido de Modi, que cuenta con un fuerte respaldo en los estados del norte.

La Constitución de India exige que los escaños parlamentarios se asignen según la población y se revisen después de cada censo. Sin embargo, los límites no se han redefinido desde el censo de 1971, ya que gobiernos sucesivos retrasaron el proceso por preocupaciones sobre el crecimiento desigual de la población.

Dirigentes de los estados del sur, donde las tasas de natalidad han disminuido con mayor fuerza, dicen que un ejercicio de delimitación basado en la población podría aumentar los escaños en el norte y perjudicar a las regiones del sur, que han frenado el crecimiento demográfico y construido economías más sólidas.

Aumenta el rechazo mientras la oposición advierte de protestas

El partido de Modi ha rechazado las críticas contra el proyecto de ley, y el ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, calificó las preocupaciones de engañosas el miércoles.

Pero el jueves surgió una oposición temprana, cuando el ministro principal de Tamil Nadu, M. K. Stalin, quemó una copia del proyecto de ley y alzó una bandera negra en señal de protesta. Instó a la gente en todo el estado a hacer lo mismo.

Algunos dirigentes de estados del sur también acudieron al Parlamento vestidos de negro como muestra de protesta.

El líder opositor de India, Rahul Gandhi, alegó que la reforma podría utilizarse para manipular las circunscripciones parlamentarias a favor del partido de Modi antes de las elecciones nacionales de 2029.

“La delimitación debe basarse en un marco de políticas transparente, elaborado tras amplias consultas y con consenso”, escribió el miércoles Gandhi en X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.