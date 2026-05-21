Artista francés JR inicia su gigantesca 'cueva' inflable sobre el puente más antiguo de París

El puente más antiguo de París ha empezado a desvanecerse esta semana, mientras el artista JR —conocido como el “Banksy francés”— comenzó a inflar una “cueva” gigante sobre el Pont Neuf.

La monumental ilusión rocosa está engullendo el monumento del siglo XVII, que ha llevado a los parisinos a cruzar el Sena durante más de 400 años. Para el jueves, parecía como si un acantilado prehistórico se hubiera alzado en el corazón de la ciudad.

El proceso de inflado, que se llevó a cabo durante la noche tras retrasarse por el mal tiempo, es hasta ahora la etapa más dramática de un proyecto que lleva más de un año gestándose.

Una de las obras de arte público más ambiciosas que París ha visto en décadas, financiada por la venta de la obra de JR y un puñado de socios corporativos, no se abrirá al público hasta el 6 de junio.

“Estamos a punto de dejar algo bastante increíble en medio de París”, dijo JR a The Associated Press a principios de este año en su estudio del este de la ciudad, con su característico sombrero y gafas oscuras.

La AP ha documentado la transformación del puente desde marzo con cámaras de lapso de tiempo, incluida una instalada en una terraza en la azotea, muy por encima del río, observando cómo el puente desaparece lentamente día tras día.

Desde el exterior, la instalación parece una masa rocosa que “literalmente” rompe el paisaje, explicó JR, famoso por pegar fotografías enormes en edificios, muros y azoteas de todo el mundo. Esta vez quería que los parisinos hicieran algo inusual en su puente más concurrido: detenerse.

Los visitantes podrán recorrer gratis un túnel largo y oscuro que no deja entrar la luz del día y donde, según JR, la gente “perderá la noción del tiempo”.

Las cifras son impactantes. La estructura mide 120 metros (393 pies) de largo y 18 metros (59 pies) de alto —tan alta como un edificio de seis plantas.

Sin embargo, está construida casi por completo con aire —80 arcos de tela llenos con 20.000 metros cúbicos— y pesa apenas unas cinco toneladas. La tela fue cosida a mano por 25 artesanos en un pueblo de Bretaña.

Nada se incrusta en la piedra histórica.

Si se corta el aire, el acantilado se hundiría como un aliento exhalado —un colapso que los ingenieros de JR ensayaron durante semanas en un hangar del aeropuerto de Orly para asegurarse de que, si alguna vez fallaba la energía, la roca descendiera suavemente.

La obra, titulada "La Caverne du Pont Neuf", es un homenaje a una leyenda artística parisina.

En 1985, el artista Christo y su esposa, Jeanne-Claude, envolvieron el mismo puente con una tela dorada pálida —13 kilómetros de cuerda, una década de discusiones con el ayuntamiento, tres millones de visitantes en dos semanas—. Ese acto ayudó a inventar la idea del arte monumental en las ciudades modernas.

Una plaza junto al puente lleva ahora sus nombres.

“Es bastante difícil seguir su ejemplo”, comentó JR.

Su idea, explicó, es devolver lo “mineral y la naturaleza” al corazón de la ciudad. No está cubriendo el puente, sino desnudándolo: devolviendo la piedra vestida a las canteras de caliza de las que se talló el propio París.

La cueva también es una advertencia. JR la construyó como un guiño a la alegoría de Platón, en la que los prisioneros confunden las sombras en una pared con el mundo real.

“¿Cuáles son nuestras cuevas hoy? Nuestros teléfonos. Porque creemos que nuestro algoritmo en las redes sociales es la realidad”, dijo.

Luego se adentra de lleno en la contradicción: para entrar en su cueva sobre pantallas, los visitantes levantan sus teléfonos.

La empresa tecnológica Snap ha creado una capa de realidad aumentada que muestra lo que el ojo no puede ver.

El sonido es un zumbido grave y mineral de Thomas Bangalter, exintegrante de Daft Punk, quien tenía 10 años cuando Christo envolvió el puente.

La cueva estará abierta las 24 horas del 6 al 28 de junio, cerrando el puente al tráfico y siendo visible desde los muelles, desde los barcos que pasan, incluso desde lo alto de la Torre Eiffel.

Coincidirá con la Semana de la Moda de París, el Día de la Música y el festival artístico nocturno Nuit Blanche.

Cuando se desmonte, la tela se reutilizará o se reciclará. El aire, JR suele decir, no deja cicatriz.

Después, como el envoltorio dorado 40 años antes, la cueva habrá desaparecido —y el Pont Neuf, más antiguo que la república y más antiguo que la revolución, reaparecerá exactamente como era.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.