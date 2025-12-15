Una nube tóxica cubre Nueva Delhi, afecta a desplazamientos y plantea riesgos de salud

Una densa mezcla tóxica de niebla y humo cubrió el lunes la capital nacional de India, llevó los niveles de contaminación del aire a sus peores niveles en semanas, afectó a los desplazamientos e hizo que las autoridades impusieran las medidas de contención más estrictas.

Más de 40 vuelos fueron cancelados y varias docenas retrasados. Más de 50 trenes que llegaban y salían de Nueva Delhi se retrasaron varias horas, según informaron las autoridades.

Expertos en salud advirtieron a los residentes que eviten todas las actividades al aire libre, mientras los hospitales reportaban un aumento de pacientes con dificultades respiratorias e irritación ocular.

“Nueva Delhi es una cámara de gas en este momento. Los purificadores de aire pueden ayudar solo un poco, así que es hora de que el gobierno proponga soluciones permanentes” dijo Naresh Dang, médico de Max Healthcare.

Los niveles de contaminación del aire en Delhi se han mantenido en lo que el gobierno federal llama un nivel "severo" durante los últimos dos días, lo cual, según el gobierno, puede causar efectos respiratorios en personas sanas y afectar seriamente la salud de personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Las lecturas oficiales del índice superaron el domingo la cifra de 450 en varias estaciones de monitoreo, subiendo desde 430 el sábado, en las cifras más altas por ahora en esta temporada de invierno, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación. El lunes, se situó en 449. Las lecturas por debajo de 50 se consideran buenas. Durante períodos de contaminación severa del aire, el gobierno aconseja a las personas evitar salir al aire libre tanto como sea posible y usar mascarillas N95 cuando salgan. Los niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con condiciones respiratorias o cardiovasculares preexistentes están en mayor riesgo y los funcionarios les aconsejan ser especialmente cautelosos.

"Nunca he visto este tipo de contaminación. El año pasado vine a Delhi, estaba contaminado. Este año está más contaminado. Puedo sentir el humo mientras respiro el aire", dijo Tiam Patel, un turista.

Para frenar la contaminación, las autoridades indias han prohibido las actividades de construcción y restringido el uso de generadores diésel y automóviles. Se han desplegado rociadores de agua para controlar la neblina. Las escuelas y oficinas están permitiendo que muchos estudiantes y trabajadores se queden en casa.

Sin embargo, los ambientalistas dicen que la crisis de contaminación del aire del país requiere cambios a largo plazo.

Nueva Delhi y su región circundante, hogar de más de 30 millones de personas, se ubican rutinariamente entre las más contaminadas del mundo. India tiene seis de las diez ciudades más contaminadas del mundo, y Nueva Delhi es la capital nacional más contaminada, según un informe de la base de datos de monitoreo de calidad del aire IQAir, con sede en Suiza, a principios de este año.

La calidad del aire empeora en Nueva Delhi cada invierno, cuando los agricultores queman residuos de cultivos en estados cercanos y las temperaturas más frías atrapan el humo, que se mezcla con la contaminación de vehículos, actividades de construcción y emisiones industriales. Los niveles de contaminación a menudo alcanzan 20 veces más que el límite de seguridad marcado por la Organización Mundial de la Salud.

Pero Vimlendu Jha, un ambientalista con sede en Delhi, dijo que el aire no es saludable incluso en otras épocas del año.

"El aire de Delhi no se limpia en absoluto, solo lo vemos visiblemente de octubre a diciembre, pero la realidad es que permanece contaminado durante todo el año", señaló.

A principios de este mes, residentes de Nueva Delhi marcharon para expresar su frustración y enojo por la falta de acción del gobierno contra la contaminación.

Un estudio del año pasado de la revista médica Lancet vinculó la exposición prolongada al aire contaminado con 1,5 millones de muertes adicionales cada año en India.

“Las muertes relacionadas con la contaminación del aire no se están contando. Y la razón por la que no se están contando es porque no hay mecanismos sistemáticos para hacerlo”, indicó Shweta Narayan, líder de campaña en la Alianza Global por el Clima y la Salud.

En octubre, las autoridades indias llevaron a cabo un controvertido experimento de siembra de nubes sobre la asfixiada Nueva Delhi para inducir lluvias y limpiar el aire tóxico de la ciudad. El experimento terminó sin lluvias.

___

Arasu informó desde Bengaluru, India. El periodista de video de AP Piyush Nagpal contribuyó al informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.