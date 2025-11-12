La policía india detiene a sospechosos en Cachemira tras mortal explosión de un auto en Nueva Delhi

Las agencias de seguridad indias detuvieron a varios sospechosos en la disputada región de Cachemira como parte de su investigación sobre la mortal explosión de un coche en Nueva Delhi esta semana, según indicaron las autoridades el miércoles.

La explosión d el lunes cerca del histórico monumento del Fuerte Rojo de Nueva Delhi mató a ocho personas e hirió a otras. Las autoridades anunciaron el martes que están investigando el incidente como posible terrorismo, un paso que otorga a las autoridades investigadoras más poderes para arrestar o detener a personas.

El Fuerte Rojo, una importante atracción turística, es un monumento del siglo XVII y el lugar donde los primeros ministros indios pronuncian discursos del Día de la Independencia el 15 de agosto de cada año.

Si se confirma como un ataque deliberado, sería la explosión más mortífera en la capital de India desde 2011.

Al menos cinco personas fueron detenidas para ser interrogadas en una serie de redadas durante la noche en el distrito sureño de Pulwama en Cachemira, informaron el miércoles funcionarios de la policía.

Una supuesta célula armada desmantelada, y luego la explosión

La explosión del lunes ocurrió horas después de que la policía en la Cachemira controlada por India dijera que habían desmantelado una supuesta célula armada que operaba desde la región disputada hasta las afueras de Nueva Delhi. Al menos siete personas, incluidos dos médicos, fueron arrestadas, y la policía incautó armas y una gran cantidad de material para fabricar bombas en Faridabad, una ciudad en el estado de Haryana, que está cerca de Nueva Delhi.

Los medios de comunicación indios informan que la explosión podría estar vinculada a la misma célula. La policía no ha hecho comentarios, citando su investigación en curso.

Cuatro agentes de policía en Cachemira familiarizados con el caso dijeron que la investigación que los llevó a la célula comenzó con una investigación rutinaria sobre unos carteles contra India que aparecieron en un vecindario de la ciudad de Srinagar en Cachemira el 19 de octubre. Los carteles amenazaban con ataques a las tropas indias estacionadas en Cachemira.

Los agentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del caso, dijeron que las imágenes de cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los sospechosos, lo que inicialmente llevó al arresto de al menos tres personas.

Durante las siguientes tres semanas, los interrogatorios llevaron a la detención de dos médicos cachemires que trabajaban en dos ciudades indias, así como a otros dos sospechosos de Cachemira, dijeron los oficiales.

Medios locales sugieren que el conductor del auto era de Cachemira

Los medios de comunicación indios han informado que la policía está investigando si otro presunto miembro de la misma célula, también un médico cachemir que enseña en una facultad de medicina en Faridabad, manejaba el auto que explotó. La policía no ha confirmado esos reportes, pero los medios indios dijeron que el médico pudo haber provocado deliberadamente la explosión para evitar el arresto o transportaba explosivos que detonaron de forma accidental.

El portavoz de la policía de Delhi, Sanjay Tyagi, dijo que los investigadores analizaban "todos los posibles ángulos, incluyendo un ataque terrorista, una explosión accidental o cualquier tipo de fallo en el auto".

Shagufta Jan, cuñada del médico en el distrito de Pulwama en Cachemira, dijo que la familia no había tenido noticias de él desde el viernes pasado, cuando ella le dijo que la policía lo estaba buscando.

"Nos llamó el viernes, y le dije que viniera a casa. Dijo que vendría después de tres días", expresó.

"Esa fue la última vez que hablamos con él", dijo Jan, añadiendo que la policía fue a su casa el lunes por la noche y se llevó a la madre y a los dos hermanos del médico para interrogarlos.

Saaliq informó desde Nueva Delhi, India.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.