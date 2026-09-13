La autoridades turcas lanzan una campaña de represión contra grupos de apoyo LGBTQ+ y VIH

Las autoridades turcas tomaron medidas enérgicas contra varios grupos e individuos LGBTQ+ a primera hora de la mañana del domingo, detuvieron a decenas de integrantes, irrumpieron en oficinas de asociaciones y allanaron lugares de reunión populares.

En una escalada de su hostilidad de una década hacia los grupos LGBTQ+, particularmente en la antesala de elecciones, se realizaron redadas policiales simultáneas que comenzaron a la 1 de la mañana en las principales ciudades de Estambul, Ankara, Izmir, Aydin y Mersin.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, anunció en redes sociales que la investigación sobre 162 sospechosos, nueve asociaciones y 13 negocios tenía como objetivo “proteger a los niños, la institución de la familia y el orden público”, en línea con la orden ejecutiva de 10 años del presidente Recep Tayyip Erdogan relacionada con las familias y los niños.

“De acuerdo con el deber de proteger a las familias y a los niños que la Constitución asigna al Estado, ¡no se tolerará ninguna organización criminal, red de abusos o actividad ilegal que tenga como objetivo a niños, jóvenes o familias!”, afirmó Gurlek.

Las redadas tuvieron como objetivo tanto a integrantes actuales como a exintegrantes de varios grupos destacados de derechos LGBTQ+ y de concienciación sobre el VIH. También se bloquearon los sitios web de las organizaciones.

Gurlek también señaló que se determinó que esas asociaciones recibían una financiación significativa de fuentes y agencias internacionales.

La Asociación de Derechos Humanos condenó las redadas. “Esto no es una investigación judicial; es una operación política destinada a forzar a la sociedad a un modelo familiar monolítico y a depurar a la comunidad LGBTI+ y a la sociedad civil independiente bajo el pretexto de proteger a la familia y a los niños”, indicó.

“Incluir cargos no relacionados, como ‘formar una organización criminal’, ‘drogas’, ‘prostitución’ y ‘obscenidad’, no sirve para revelar la verdad, sino para incriminar a toda la comunidad”, añadió.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo, de corte religioso conservador, ha elevado cada vez más el tono contra los grupos LGBTQ+ para congraciarse con los sectores más conservadores de su base. En 2015 prohibió las celebraciones del Orgullo de Estambul, que en años anteriores había reunido a decenas de miles de asistentes. Desde entonces, las autoridades han dispersado violentamente cualquier intento de reunión por el Orgullo.

Este verano, un crucero LGBTQ+ que recorre el Mediterráneo y que en el pasado atracó en Turquía en múltiples ocasiones no obtuvo permiso para atracar allí.

El Imperio Otomano, predecesor de la república moderna de Turquía, despenalizó la homosexualidad en 1858; sin embargo, todavía existe una discriminación social significativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.