Policía serbia: atacante muere tras agredir a guarda frente a la embajada de Israel en Belgrado

Un agresor no identificado atacó con cuchillos a un guarda en el exterior de la embajada de Israel en Belgrado y fue abatido poco después de la medianoche del miércoles, dijo la policía de Serbia.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, indicó que la policía estaba tratando el incidente como un “ataque terrorista”, elevó la amenaza terrorista al nivel más alto y reforzó la presencia policial en lugares clave.

Dacic dijo que el agresor era un menor y tenía dos cuchillos. Atacó al miembro de la Gendarmería al grito de Allahu Akbar, o “Dios es grande” en árabe. El ministro apuntó que el agente, que resultó levemente herido en el rostro, “liquidó” al atacante en “defensa propia”.

Fotos policiales de la escena mostraron la caseta del guarda en el exterior de la embajada y la zona acordonada con cinta policial mientras agentes armados hacían guardia cerca.

Dacic dijo que se creía que el atacante era de la ciudad de Sabac, en el oeste de Serbia.

De acuerco don Dacic, las agencias de seguridad serbias habían estado monitoreando al atacante, a quien calificó como simpatizante del grupo extremista Estado Islámico. El ministro indicó que el sospechoso “tenía la bandera negra en apoyo al Estado Islámico en su cuenta de Instagram”.

El ataque del miércoles se produce tras unas elecciones parlamentarias anticipadas del domingo, en las que el expresidente Aleksandar Vucic, que llevaba mucho tiempo en el poder, fue derrotado por un movimiento liderado por jóvenes tras casi dos años de protestas en su contra. Pero Vucic y sus aliados aún controlan la policía ya que aún no se ha formado un nuevo gobierno.

Israel también celebró el martes unos comicios parlamentarios en los que, según las encuestas a pie de urna, no ha habido un ganador claro.

En junio de 2024, un atacante armado con una ballesta hirió a un agente de policía serbio que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado. El agresor fue abatido por un guarda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.