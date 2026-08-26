Incendio en sala de recién nacidos de hospital en Islamabad mata a 14 bebés, según funcionarios

Un incendio registrado a primera hora del miércoles en una sala de recién nacidos de un importante hospital gubernamental en la capital de Pakistán se cobró la vida de 14 bebés, explicaron funcionarios del hospital y el gobierno.

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán en Islamabad había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego, indicaron funcionarios del hospital.

Al menos uno fue rescatado, de acuerdo con las autoridades, mientras que el ministro federal de Salud, Mustafa Kamal, confirmó la muerte de al menos 14 bebés.

Los servicios de rescate señalaron que el fuego comenzó alrededor de las 6:45 de la mañana después de que explotara el compresor de una unidad de aire acondicionado dentro de la sala de recién nacidos, en el ala de ginecología del hospital.

Los bomberos acudieron al centro con rapidez y extinguieron las llamas, y los equipos de rescate comenzaron labores de enfriamiento en el lugar, de acuerdo con la prensa local. El comisionado jefe de Islamabad, Suhail Ashraf, dijo más tarde que el fuego se había sofocado y que las autoridades estaban coordinándose con las familias.

En cuestión de horas, el magistrado del distrito de Islamabad nombró un comité de investigación formado por múltiples agencias con instrucciones de presentar un informe en el plazo de 24 horas . El panel investigará la causa del incendio y su propagación, determinará si había medidas adecuadas de seguridad y evaluará la respuesta, explicó el gobierno en un comunicado.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron su pesar por el suceso.

“Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, apuntó Sharif, quien ordenó la apertura inmediata de una investigación.

El presidente del país, Asif Ali Zardari, también ofreció sus condolencias a las familias, describiendo las muertes como “desgarradoras y una pérdida irreparable”.

Zardari pidió que se identifique a los responsables y que se actúe contra ellos conforme a la ley, e instó a los hospitales a garantizar medidas eficaces de seguridad contra incendios y procedimientos de emergencia, en especial en las salas que atienden a recién nacidos.

Las muertes de los niños provocaron una ola de conmoción y dolor en todo el país. La policía se desplegó en el hospital mientras padres y familiares afligidos se reunían allí. Algunos lloraban mientras otros exigían responsabilidades y respuestas sobre cómo comenzó el incendio y si la sala contaba con equipo adecuado para hacerle frente.

Mohammad Sami contó que dio a luz tres días antes y que su bebé estaba recibiendo cuidados intensivos en la sala de recién nacidos cuando se produjo el incendio.

“No sé qué decir ni a quién culpar”, dijo entre lágrimas. “He perdido a mi hijo”.

Funcionarios del hospital dijeron a las familias que los cuerpos serían entregados una vez se completasen los trámites necesarios, añadió Sami.

Kamal, el ministro de Salud, dijo a la televisora local Geo News que estaba viajando de Karachi a Islamabad para supervisar personalmente la investigación.

El director general de salud y el secretario federal de salud ya estaban en el hospital, uno de los centros públicos más grandes de Islamabad, donde recientemente se examinó al encarcelado ex primer ministro Imran Khan.

Según Kamal, las autoridades estaban en contacto con las familias y la prioridad inmediata era apoyar a los padres y devolverles los cuerpos de los bebés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.