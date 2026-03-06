Indonesia prohibirá las redes sociales para menores de 16 años, dice ministra de Comunicación

Indonesia prohibirá las redes sociales para los menores de 16 años, según anunció el viernes la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid.

Hafid explicó en un comunicado que acababa de firmar un reglamento gubernamental que supone que los menores de 16 años ya no podrán tener cuentas en plataformas digitales de alto riesgo, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox.

La normativa comenzará a aplicarse de forma gradual a partir del 28 de marzo, hasta que todas las plataformas cumplan con sus obligaciones de cumplimiento.

“La base es clara. Nuestros niños se enfrentan a amenazas cada vez más reales. Desde la exposición a la pornografía, el ciberacoso, el fraude en línea y, lo más importante, la adicción. El gobierno está aquí para que los padres ya no tengan que luchar solos contra el gigante de los algoritmos”, manifestó Hafid.

Según la ministra, el gobierno adopta la iniciativa como el mejor esfuerzo en medio de una emergencia digital para recuperar la soberanía sobre el futuro de los menores.

“Somos conscientes de que la implementación de este reglamento puede causar algunas molestias al principio. Los niños pueden quejarse y los padres pueden estar confundidos sobre cómo responder a las quejas de sus hijos”, apuntó Hafid.

A principios de semana, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia realizó una inspección sorpresa en la oficina de Meta Platforms en Yakarta debido preocupaciones por la gestión de contenido dañino en sus plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp.

El ministerio dijo en un comunicado que, a raíz de la inspección, se emitió una severa advertencia sobre el bajo nivel de cumplimiento de la normativa nacional por parte de Meta.

The Associated Press ha enviado solicitudes de comentarios por correo electrónico a TikTok y Meta, pero no ha recibido respuesta.

Indonesia será el primer país del sudeste asiático en restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

La campaña para limitar el uso de las redes sociales a los niños comenzó en Australia en diciembre de 2025. Las plataformas de redes sociales han revocado el acceso a unas 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores en ese país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.