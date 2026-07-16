Continúa búsqueda de 24 personas tras naufragio frente a Indonesia; hay 1 muerto

Los rescatistas continuaban buscando el jueves a 24 personas desaparecidas tras el hundimiento de un bote de pasajeros frente a Indonesia, informaron las autoridades.

Se sabe que al menos una persona murió después que el KM Nurul Salsa sufrió una falla en el motor y se hundió el miércoles a unos 79 kilómetros (43 millas náuticas) de su puerto de destino en las islas Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur.

Los rescatistas localizaron a 49 sobrevivientes y buscan a 24 pasajeros desaparecidos, según Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar.

“El desafío es el clima, con olas de 2 metros a 2,5 metros de altura en el lugar de búsqueda", explicó Anwar. "Los vientos también son fuertes. Ese es el principal desafío”.

La operación de búsqueda involucra a personal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional, pescadores y residentes.

Las autoridades indicaron que el Nurul Salsa transportaba a 74 pasajeros y tripulantes, además de copra, ganado y motocicletas, cuando zarpó de la isla Jampea el miércoles por la mañana.

Las embarcaciones de pasajeros son una forma común de transporte en Indonesia, un archipiélago con más de 17.000 islas. Las normas de seguridad laxas y los problemas de hacinamiento con frecuencia provocan accidentes.

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La periodista de The Associated Press Edna Tarigan contribuyó a este despacho desde Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.