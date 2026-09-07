Más de 270.000 pasajeros sufrieron alteraciones en sus vuelos después de que una potente erupción del monte Anak Krakatau obligara a cerrar ocho aeropuertos de Indonesia, incluidos dos que prestan servicio a Yakarta, según informó el ministro de Transportes del país.

La emergencia provocó retrasos en más de 2.000 vuelos en los aeropuertos afectados, incluidos unos 963 con origen o destino en Soekarno-Hatta, el principal aeropuerto de Yakarta, mientras que en Bali varios servicios fueron cancelados o sufrieron cambios de horario el domingo, según la agencia estatal de noticias Antara.

“Tras el aumento de la actividad volcánica en el monte Anak Krakatau, varios vuelos en el aeropuerto I Gusti Ngurah Rai de Bali fueron cancelados o sufrieron modificaciones en sus horarios”, explicó en un comunicado Gede Eka Sandi Asmadi, jefe de comunicación y asuntos legales del aeropuerto.

La mayoría de las cancelaciones correspondieron a rutas entre Bali y Yakarta operadas por Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, TransNusa, Citilink y Pelita Air, aunque Asmadi señaló que, pese a las alteraciones, el resto de las operaciones y servicios del aeropuerto continuaron con normalidad.

Ante las interrupciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) actualizó sus recomendaciones de viaje para Indonesia y señaló que los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim, ambos en Yakarta, cerraron de forma temporal el 5 de septiembre debido a la nube de ceniza. Aunque los dos ya reabrieron, los retrasos y cancelaciones continúan, por lo que el organismo recomendó a los viajeros consultar con sus aerolíneas o agencias antes de desplazarse.

“Si tiene previsto viajar, consulte con su aerolínea o agencia de viajes para obtener información actualizada sobre el estado de su vuelo”, indicó el FCDO.

El Anak Krakatau se encuentra en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra y a unos 150 kilómetros de Yakarta. Desde que entró en erupción el viernes por la noche, la ceniza volcánica cubrió la capital y zonas cercanas, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas por razones de seguridad.

La incertidumbre, sin embargo, continúa. Los operadores de Soekarno-Hatta informaron que el aeropuerto permanecería cerrado hasta las 7:00 a. m., hora del Este, del lunes, mientras que el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi, señaló que los otros siete aeropuertos afectados, incluidos los que prestan servicio a las provincias vecinas de Lampung y Java Occidental, permanecerían cerrados al menos hasta las 9:59 p. m., hora del Este, del domingo.

“Debido a que las condiciones meteorológicas siguen cambiando, no podemos determinar cuándo terminará esta situación”, advirtió Purwagandhi.

open image in gallery Vista aérea captada por un dron muestra al volcán Anak Krakatau expulsando ceniza caliente durante una erupción en Lampung del Sur, Indonesia ( Reuters )

Los cierres dejaron a pasajeros varados y desconcertados en ambos extremos de una de las rutas aéreas más transitadas de la región, y algunos no supieron que sus vuelos habían sido cancelados hasta después de llegar a la puerta de embarque.

“Me dieron la tarjeta de embarque, ya había pasado por migración y estaba en la puerta cuando nos dijeron que el vuelo había sido cancelado y que teníamos que salir de nuevo”, contó a CNA Muhammad Akbar, un empresario tanzano de 55 años que tenía previsto viajar de Yakarta a Bangkok. “Entiendo que hay una erupción volcánica, pero necesitamos soluciones”.

La incertidumbre también afectó a quienes viajaban desde otros puntos de la región, entre ellos Catrine Carina, de 31 años y embarazada de siete meses, quien tenía previsto volar desde el aeropuerto Changi de Singapur a Indonesia para dar a luz. “Pensamos que un vuelo de dos horas no supondría ningún problema para mí, pero de repente ocurrió todo esto”, relató a la agencia.

El vuelo de Carina y su esposo fue uno de los al menos 19 de Singapore Airlines cancelados a causa de la erupción, lo que ahora plantea una nueva preocupación para la pareja: determinar si necesitará otro certificado médico que confirme que está en condiciones de volar cuando puedan reprogramar el viaje.

open image in gallery Un pasajero varado espera en una terminal del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, tras el cierre de sus operaciones debido a la erupción del volcán Anak Krakatau ( Reuters )

El sitio web de la agencia de monitoreo volcánico indicó que la erupción más reciente se produjo el domingo a las 8:23 p. m. y, ante la persistente actividad del Anak Krakatau, el organismo advirtió el lunes que “la probabilidad de nuevas erupciones en los próximos periodos sigue siendo alta”.

Las columnas de ceniza alcanzaron hasta 6.000 metros de altura sobre el sector del volcán orientado hacia Java y unos 15.000 metros sobre el lado de Sumatra y algunas zonas de la provincia de Banten, en Java, según informó la agencia meteorológica BMKG. Ante los posibles riesgos para la salud, las autoridades recomendaron el domingo utilizar mascarillas al salir de casa, mientras que el lunes las escuelas de Yakarta trasladaron sus clases a la modalidad virtual, sin precisar cuánto tiempo se mantendrá la medida; los centros educativos de Lampung también adoptarán el aprendizaje a distancia para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza, de acuerdo con la agencia estatal Antara.

Las consecuencias de la erupción se extendieron además al transporte marítimo en el estrecho de Sunda, donde las autoridades portuarias pidieron a las embarcaciones extremar las precauciones y prohibieron el acceso a un radio de tres kilómetros alrededor del volcán. Lana Saria, directora de la agencia geológica de Indonesia, también instó a la población a mantenerse alejada del Anak Krakatau debido al peligro que representa el material expulsado, aunque aclaró que la actual serie de erupciones no tiene potencial para provocar un tsunami.

Anak Krakatau, cuyo nombre significa “hijo de Krakatau”, comenzó a emerger del mar hace aproximadamente un siglo en el lugar que antes ocupaba Krakatau, conocido entonces como Krakatoa. El antiguo volcán sufrió una serie de erupciones catastróficas en 1883 que provocaron tsunamis y dejaron más de 36.000 muertos, mientras que en 2018 el colapso parcial de Anak Krakatau generó otro tsunami que causó 429 muertes y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares.

Indonesia forma parte del “Anillo de Fuego” del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica donde los terremotos y las erupciones son frecuentes.

Traducción de Leticia Zampedri