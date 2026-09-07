Ataques israelíes matan a 9 en un pueblo del sur de Líbano y otras noticias de Oriente Medio

El Ministerio libanés de Salud afirma que ataques aéreos israelíes contra una aldea del sur del país han matado a nueve personas. Mientras tanto, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, aseguran haber derribado un avión saudí de reconocimiento.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano matan a 9

Las fuerzas aéreas de Israel realizaron dos ataques aéreos a primera hora del lunes contra una aldea del sur de Líbano, que mataron al menos a nueve personas, entre ellas mujeres y niños, informó el Ministerio de Salud.

Los ataques se produjeron dentro de una nueva ronda de escalada entre Israel y Hezbollah.

El ministerio indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres. Agregó que otras 11 personas también resultaron heridas, incluidos cuatro niños y dos mujeres.

El ministerio añadió que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.

Hutíes aseguran haber derribado un avión saudí de reconocimiento

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, afirmaron a primera hora del lunes haber derribado una aeronave saudí armada de reconocimiento en el norte del país, mientras continúa la escalada con las fuerzas del gobierno yemení.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, señaló en un comunicado que sus fuerzas derribaron la aeronave, detectada en el espacio aéreo de la provincia de Jawf. Sostuvo que el avión pertenecía a Arabia Saudí y que buscaba llevar a cabo “acciones hostiles”. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Saree agregó que, en las últimas 24 horas, fueron derribados en total tres drones de reconocimiento pertenecientes a Arabia Saudí, incluido uno que fue avistado el lunes por la mañana en la provincia de Bayda.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día conforme surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.