Colapsa escuela en Indonesia: equipos de rescate intentan salvar a los 91 niños que siguen atrapados

Los equipos de rescate distribuyeron oxígeno, agua y alimentos a los posibles supervivientes mientras 91 estudiantes permanecían atrapados bajo los escombros más de 48 horas después de que se derrumbara el edificio de una escuela en Java Oriental, Indonesia.

Los equipos de emergencia seguían buscando supervivientes el miércoles en el internado islámico de Al Khoziny, en la localidad de Sidoarjo, donde el martes se derrumbó un edificio de dormitorios mientras los alumnos estaban reunidos para rezar.

La estructura de dos plantas estaba siendo objeto de una ampliación supuestamente no autorizada para añadir plantas. Según la policía, los cimientos del antiguo edificio fueron aparentemente incapaces de soportar dos plantas más de hormigón y se derrumbaron durante el proceso de vertido.

Se confirmó la muerte de al menos tres estudiantes y más de 100 resultaron heridos, 26 de los cuales se encuentran hospitalizados con heridas en la cabeza y huesos rotos.

“Esperamos poder completar pronto esta operación”, declaró a la prensa Mohammad Syafii, jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. Y agregó: “Actualmente estamos en una carrera contrarreloj porque es posible que aún podamos salvar vidas de los que hemos detectado dentro de las horas de oro”.

Un familiar mira las imágenes de un tablón de anuncios mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en el internado islámico de Al Khoziny, en Sidoarjo ( AFP via Getty )

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres revisó, a última hora del martes, el número de personas presuntamente atrapadas bajo los escombros, que pasó de las 38 anteriores a 91.

Se supone que las labores de rescate deben terminar en las 24 horas siguientes a una catástrofe de este tipo, ya que las posibilidades de supervivencia disminuyen cada día que pasa.

La búsqueda se había visto dificultada por las losas de hormigón y las partes inestables del edificio, según la agencia.

Cerca de 300 trabajadores seguían intentando llegar hasta las personas que se suponía que seguían bajo los escombros. Se cree que al menos seis de los niños atrapados están vivos.

Las autoridades de emergencia dijeron que habían detectado señales de vida en partes del edificio derrumbado y suministrado oxígeno, alimentos y agua a las personas que seguían en contacto con los socorristas. Sin embargo, advirtieron que en algunas partes había personas presuntamente muertas, aunque aún no se había confirmado el número de víctimas.

Los equipos de rescate buscan víctimas tras el derrumbe de un edificio escolar en Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia ( AP )

La operación de búsqueda se suspendió brevemente el martes, entre advertencias de que partes de la estructura podrían derrumbarse aún más.

Las imágenes emitidas por los canales de televisión locales mostraban a familias desesperadas reunidas frente a la escuela, esperando ansiosamente noticias sobre sus hijos.

También mostraba a los equipos de rescate trabajando en espacios reducidos, perforando pesadas losas de hormigón para llegar hasta los estudiantes.

Al Khoziny es lo que en Indonesia se conoce como pesantren, un internado islámico tradicional que suele funcionar de manera informal.

Los alumnos atrapados son en su mayoría adolescentes de entre 12 y 18 años. Las alumnas estaban jugando en otra parte del edificio en ese momento y lograron escapar.