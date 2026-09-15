China podría impedir que ciudadanos salgan por seguridad nacional o exportación de tecnología

Las nuevas normas chinas de control fronterizo que entrarán en vigor el martes podrían prohibir a los ciudadanos salir del país si participan en actividades ilegales que pongan en peligro la seguridad nacional o industrial.

Las normas, que forman parte de una reforma más amplia de la regulación fronteriza, reflejan en parte una mayor preocupación del gobierno por la exportación de tecnología en un momento de creciente competencia con Estados Unidos en inteligencia artificial y otras áreas. La cláusula inicial del reglamento señala que fue elaborado para proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo.

Un ciudadano que participe en actividades delictivas en el extranjero contrarias a la seguridad nacional podría tener prohibido volver a salir de China por entre seis meses y tres años a partir de su fecha de su regreso. De manera similar, un ciudadano que infrinja las normas de exportación o importación de tecnología podría tener prohibido salir si la acción pone en peligro la seguridad industrial o tecnológica.

“Las nuevas regulaciones son otra señal de lo serio que se toma China la prevención de la transferencia de tecnología clave y conocimientos técnicos”, estimó la consultora Trivium en una nota después de que las normas se anunciaran hace unas seis semanas. En una medida inesperada, China en abril le prohibió al gigante tecnológico Meta adquirir la startup de inteligencia artificial Manus, después de que el acuerdo aparentemente despertara preocupación del gobierno por la transferencia de tecnología avanzada. Manus es una empresa de Singapur con raíces chinas.

Las nuevas normas fronterizas también incluyen una disposición que podría prohibir la entrada a extranjeros durante uno a cinco años si proporcionan información falsa en una solicitud de visa o en el puerto de entrada.

Las regulaciones también buscan evitar que los ciudadanos sean engañados para viajar al extranjero y luego sean obligados a participar en operaciones ilegales de apuestas o de estafas en línea y telefónicas, un problema persistente en los últimos años.

La Administración Ciberespacial china, que supervisa las conversaciones en línea, intentó minimizar temores de que las normas dificultarán los viajes. La agencia manifestó en una publicación en línea la semana pasada que las medidas apuntan a personas involucradas en actividades transfronterizas ilegales, no a ciudadanos comunes con motivos legítimos para viajar al extranjero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.