¿Qué pasó en la competición de fitness Hyrox? Atleta termina la carrera a pesar de un accidente escatológico

Una campeona australiana de Hyrox desató un acalorado debate sobre la resistencia deportiva y la higiene tras ganar una carrera en Pekín a pesar de defecar durante la prueba y continuar compitiendo.

Según Philstar, la atleta participaba el sábado en la prueba profesional femenina de la competición Hyrox de Pekín cuando, al parecer, sufrió una incontinencia fecal. Los videos y las fotografías difundidos en redes sociales muestran heces en sus piernas mientras continuaba su recorrido por las distintas estaciones de la carrera.

Hyrox es una exigente serie de carreras de fitness en recintos cerrados que combina la carrera a pie con ejercicios funcionales como empujar trineos, remar, saltos en largo con burpees y lanzamientos de balón contra la pared. A diferencia de un maratón tradicional o una carrera de obstáculos, todas las pruebas de Hyrox siguen el mismo formato y las mismas distancias, lo que permite a los participantes de todo el mundo comparar sus tiempos directamente.

Este deporte, fundado en Hamburgo en 2017, creció rápidamente, con más de 100 eventos programados a nivel mundial en 2026 y más de 500 gimnasios afiliados que ofrecen entrenamiento específico de Hyrox en China.

Los participantes compiten en la prueba de “saltos en largo con burpees“ durante la carrera de fitness Hyrox en Bangkok ( AFP/Getty )

El evento de Pekín se celebró en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad del 10 al 13 de septiembre, y la atleta afincada en Melbourne terminó en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos y ganó la carrera profesional femenina, según informó News.com.

En un comunicado en chino publicado en su cuenta de Weibo, Hyrox declaró que “cerró y aisló inmediatamente las áreas y los carriles de carrera afectados tras el incidente, los desinfectó a fondo y retiró el equipo afectado”.

Además, añadió que, tras las carreras, se sustituirían las moquetas del recinto y se realizaría una limpieza a fondo de todo el sitio.

“Les pedimos a nuestros atletas que se esfuercen al máximo. A veces, superan incluso lo que creíamos posible. Ese coraje, esa resiliencia y esa negativa a rendirse son precisamente lo que hace que los atletas de élite sean tan extraordinarios”, declaró Hyrox en otro comunicado publicado en su cuenta de Instagram el lunes, añadiendo que la frustración por la situación “nunca debe dirigirse hacia los propios atletas”.

“En nuestra comunidad no hay lugar para las amenazas de violencia ni para incitar a dañar a un atleta”, rezaba el comunicado.

Hyrox declaró que cualquier persona responsable de ese tipo de lenguaje será vetada de forma permanente de todos sus eventos.

La decisión del atleta de continuar dividió a la comunidad de Hyrox, y las críticas se centraron en la higiene y el uso compartido del equipo, así como en Hyrox y su gestión del incidente.

El atleta de Hyrox, Isaiah King, argumentó en las redes sociales que Wietrzyk debería haberse tomado un descanso y escribió: “Hyrox tiene baños y puedes retomar donde lo dejaste; por eso existen las tobilleras”.

El reglamento de Hyrox establece que los atletas pueden ser penalizados por “escupir, limpiarse las fosas nasales, tirar basura y abusar del agua”, mientras que sus términos y condiciones permiten a los organizadores expulsar o descalificar a los competidores cuyas acciones pongan en peligro a otros participantes o infrinjan las reglas del evento.

Cameron Gray, entrenador de CrossFit y atleta de Hyrox, escribió: “Permitir que los atletas utilicen equipos cubiertos de heces humanas no debería estar sujeto a interpretaciones. No se trata de una situación compleja”.

El exministro de Salud de Malasia, Khairy Jamaluddin, calificó la declaración de Hyrox de “basura” y escribió: “Deberían disculparse con todos los atletas que compitieron en Beijing y comprometerse firmemente a que cualquier atleta que vuelva a hacer esto será expulsado del campo de juego de inmediato”.

Traducción de Olivia Gorsin