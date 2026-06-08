Hong Kong propone que el líder de la ciudad decida qué cuenta como delito de seguridad nacional

El gobierno de Hong Kong propuso una legislación el lunes que permitiría al líder de la ciudad designar ciertos actos delictivos como delitos contra la seguridad nacional, dentro de sus esfuerzos por sofocar los desafíos a sus normas en la ciudad, donde los críticos afirman que las libertades se han ido erosionando.

Después de que masivas protestas prodemocracia sacudieran el centro financiero asiático en 2019, Beijing impuso una ley de seguridad nacional que se ha utilizado para detener a muchos activistas destacados. El gobierno de la ciudad promulgó en 2024 otra ley de seguridad, dirigida a otros delitos como el espionaje y la divulgación de secretos de Estado.

Los críticos señalaron que las dos leyes de seguridad han asfixiado las libertades civiles de estilo occidental de la ciudad que Beijing había prometido mantener cuando la excolonia británica volvió al dominio chino en 1997. Pero las autoridades insisten en que las leyes son cruciales para la estabilidad de la ciudad.

La Oficina de Seguridad y el Departamento de Justicia presentaron un documento a la legislatura en el que proponen que una legislación subsidiaria establezca claramente los procedimientos para clasificar “otros delitos que pongan en peligro la seguridad nacional conforme a la ley”.

Indicaron que, si el jefe del Ejecutivo determinaba que el acto en un caso penal implicaba seguridad nacional, entonces el caso quedaría encuadrado en esa categoría.

Señalaron que, si un sospechoso es acusado de un delito contra la seguridad nacional, pero también enfrenta un cargo alternativo por el mismo acto, entonces ese cargo alternativo también será considerado un delito que pone en peligro la seguridad nacional.

Funcionarios afirman que no se crea ningún nuevo poder

“En medio del actual y complicado panorama geopolítico, los riesgos para la seguridad nacional aún existen. Establecer claramente el mecanismo anterior mediante legislación subsidiaria puede mejorar el sistema jurídico y los mecanismos de aplicación de la ley de Hong Kong para salvaguardar la seguridad nacional”, indicaron en el documento.

Las autoridades explicaron que la legislación buscaba afinar detalles de cuestiones procesales y dar más certezas. “La legislación subsidiaria no implica la creación de ningún nuevo delito penal, sanción o facultad de aplicación”, añadieron.

El gobierno indicó que el proceso legislativo debería concluirse lo antes posible para que el cambio pueda entrar en vigor.

Preocupaciones sobre el Estado de derecho

Simon Young, profesor de derecho en la Universidad de Hong Kong, comentó que el documento confirmó dos cosas que la gente ya sabe: que la definición de los delitos contra la seguridad nacional no depende únicamente de la categoría del delito, sino también de las circunstancias, y que la opinión del jefe de gobierno sobre si un acto implica seguridad nacional mediante un certificado será vinculante para el tribunal.

Pero Young advirtió que existe el peligro de que el jefe del gobierno se base en información secreta para juzgar que el caso implica seguridad nacional, dejando al acusado sin margen para impugnar la decisión.

“Esto no es nuevo y es algo sobre lo que advertí desde el principio: el peligro para el Estado de derecho y para un juicio justo que supone un poder ejecutivo no revisable para determinar hechos críticos que vinculan al tribunal”, expresó.

Eric Lai, investigador del Georgetown Center for Asian Law, sostuvo que la voluntad del líder podría convertir “arbitrariamente” casos penales en asuntos de seguridad nacional bajo el cambio propuesto, y que ese ejercicio de poder se produce sin salvaguardas institucionales para evitar abusos. Ese enfoque podría erosionar aún más el Estado de derecho en la ciudad, afirmó.

Añadió que el jefe del ejecutivo también podría intervenir en otros casos penales, como el fraude comercial y el lavado de dinero, bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. Estos delitos a menudo se convierten en arma para reprimir a los disidentes en estados autoritarios, indicó.

El secretario de Justicia de Hong Kong, Paul Lam, dijo a los periodistas que el poder ejecutivo tiene la facultad de emitir esos certificados porque durante el proceso de determinación suele estar involucrada información muy sensible y altamente confidencial. Lam explicó que no es algo sobre lo que la institución judicial normalmente pueda emitir un juicio.

Les dijo a los legisladores que los tribunales de la ciudad siguen siendo responsables de decidir si los acusados son culpables o no, y que los tribunales garantizarán que los acusados puedan tener juicios justos.

“No existe tal cosa como intentar que se condene a personas inocentes mediante ninguna legislación subsidiaria”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.