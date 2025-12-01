Hong Kong señala que la malla en andamios de bambú y el poliestireno facilitaron el avance del incendio

Las autoridades de Hong Kong informaron el lunes que los primeros hallazgos indican que las mallas y los paneles de poliestireno instalados en el exterior del complejo Wang Fuk Court fueron factores clave en la rápida expansión del incendio que la semana pasada dejó más de 150 muertos.

El fuego arrasó el desarrollo residencial de Tai Po, compuesto por ocho torres donde viven cerca de 4.800 personas, en el episodio más letal registrado en la ciudad en décadas.

Las autoridades detectaron que las llamas avanzaron de forma inusual sobre los andamios y la fachada, lo que abrió una revisión de los materiales de renovación. Además, el complejo estaba en plena remodelación cuando el incendio comenzó y cubrió siete de los edificios con rapidez.

Los investigadores enviaron unas veinte muestras de malla del complejo a pruebas de laboratorio y siete, provenientes de cuatro torres, no cumplieron las normas ignífugas. En consecuencia, esto generó temores de que los requisitos de seguridad pudieron haber sido ignorados o falsificados.

open image in gallery Personas dejan flores en un memorial improvisado cerca del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, Hong Kong ( Reuters )

Las autoridades sospechan que un intento coordinado de presentar mallas de baja calidad como material resistente al fuego pudo haber puesto en riesgo a miles de personas.

Tras el incendio, el Gobierno inició una inspección en toda la ciudad de los edificios en remodelación, con foco en verificar si los materiales anunciados como resistentes a las llamas cumplían de verdad con las normas de seguridad.

También prometió reforzar la supervisión de los proyectos de renovación, con una certificación más estricta de materiales, inspecciones obligatorias en obra y sanciones más duras por violaciones de seguridad.

Así, las reformas buscan evitar cualquier “repetición” de un fallo tan grave.

open image in gallery Personas ofrecen flores a las víctimas del incendio en Wang Fuk Court, en Hong Kong, el 1 de diciembre de 2025 ( AP )

El incendio dejó, hasta ahora, 151 muertos y más de 40 residentes desaparecidos. Según explicó la funcionaria policial Tsung Shuk Yin, algunos cuerpos se redujeron a cenizas, lo que podría impedir la localización de todas las personas desaparecidas.

Las autoridades detuvieron a trece personas sospechosas de homicidio involuntario, entre ellas figuras vinculadas a empresas de construcción.

La tragedia generó una ola de apoyo ciudadano, con donaciones que alcanzaron 900 millones de dólares hongkoneses, además de los 300 millones aportados por el gobierno para ofrecer ayuda a largo plazo.

Mientras tanto, los sobrevivientes reciben alojamiento en hoteles, viviendas transitorias y refugios de emergencia.

En un memorial improvisado cerca de los edificios calcinados, la gente siguió dejando flores y mensajes.

Allí, Loretta Loh expresó su respeto y dijo: “Cuando algo sucede, salimos a ayudarnos. Me duele el alma por lo que ocurrió”.

open image in gallery Miembros de la Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres trabajan en un apartamento tras el incendio de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, Hong Kong, el 30 de noviembre de 2025 ( Hong Kong Police Public Relations Branch )

Los residentes habían manifestado preocupación durante casi un año por la malla verde que cubría los andamios de bambú durante las obras. A esto se suma que el Departamento de Trabajo reconoció dieciséis inspecciones y advertencias a contratistas desde julio de 2024, lo que alimentó el enojo por la falta de controles más estrictos que quizá habrían evitado la tragedia.

En paralelo, mientras crecía el escrutinio, el gobierno adoptó una postura más dura frente a las críticas. La Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional condenó lo que describió como “planes malintencionados” con “la intención de usar la tragedia para crear problemas y desestabilizar Hong Kong”. Además, la policía detuvo al menos a tres personas, entre ellas una organizadora de peticiones, bajo sospecha de sedición.

La policía se limitó a señalar que “actuará según las circunstancias y de acuerdo con la ley”.

“Hay enojo y un sentimiento de que el gobierno de Hong Kong debe rendir cuentas”, dijo Jean-Pierre Cabestan, investigador del Asia Centre, un centro de estudios con sede en París.

Traducción de Leticia Zampedri