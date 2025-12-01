Bangladesh condena a la exmandataria Hasina y su sobrina, la legisladora británica Tulip Siddiq

Un tribunal en la capital de Bangladesh sentenció el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a cinco años de prisión y a su sobrina, la legisladora del Partido Laborista Británico Tulip Siddiq, a dos años de prisión por corrupción relacionada con un proyecto de tierras del gobierno.

Rabiul Alam, el juez del Tribunal Especial de Dhaka, afirmó que Hasina abusó de su poder como primera ministra, mientras que Siddiq fue culpable de influir corruptamente en su tía para ayudar a su madre a obtener un terreno en un proyecto gubernamental. La madre de Siddiq, Sheikh Rehana, fue condenada a siete años de prisión y considerada la principal participante en el caso.

El caso giraba en torno al proyecto inmobiliario Purbachal New Town en un suburbio de Daca.

Siddiq, quien sirve en el Parlamento Británico en representación del distrito de Hampstead y Highgate en Londres, había negado las acusaciones.

Hasina está exiliada en India desde que fue derrocada por un levantamiento masivo el año pasado. El juicio y otros en su contra se celebraron en ausencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.