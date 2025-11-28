Hong Kong acusa a empresa constructora de “negligencia grave” tras mortífero incendio que cobró 128 vidas

Se ha confirmado la muerte de al menos 128 personas y decenas más de heridos en el enorme incendio que arrasó el miércoles un complejo de apartamentos de Hong Kong; además, cientos siguen desaparecidos.

Siete de las ocho torres residenciales de Wang Fuk Court, en Taipo, se incendiaron en lo que fue el incendio más mortífero que ha vivido Hong Kong en casi 80 años, que obligó a evacuar a 900 de los 4.800 residentes a refugios provisionales durante la noche.

El jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, declaró en una conferencia de prensa el viernes por la tarde que había concluido la operación de búsqueda de sobrevivientes y que el número de víctimas ascendía a 128.

Una unidad del complejo volvió a incendiarse alrededor de las 5 a. m., hora local, con llamas que eran visibles a través de las ventanas y acompañado de un denso humo, según informó The Standard, aunque también se logró controlar.

Tang mencionó que entre los heridos había 12 bomberos y que más de 1.000 policías habían sido movilizados como parte de la respuesta de emergencia.

Los bomberos habían controlado en gran parte el incendio el jueves por la tarde, lo que permitió a los equipos de rescate comenzar a escombrar los restos humeantes del complejo en busca de sobrevivientes.

open image in gallery El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, tercero desde la izquierda en la fila de atrás, habla con los medios de comunicación tras los mortíferos incendios en Wang Fuk Court ( AP )

“Espero que puedan encontrar más sobrevivientes. Creo que han hecho todo lo posible. Los bomberos han trabajado mucho”, expresó Jacky Kwok, residente del lugar. “Es una catástrofe terrible que nadie quería que ocurriera”.

Los equipos de rescate lucharon contra el intenso calor, el espeso humo y los andamios y escombros que se derrumbaban mientras intentaban llegar hasta los residentes que se temía que estuvieran atrapados en los pisos superiores del complejo.

Se esperaba que el incendio estuviera completamente apagado para el viernes por la noche, según declaró el subdirector del servicio de bomberos, Derek Armstrong Chan, quien añadió que los bomberos habían localizado a varios sobrevivientes en los edificios destruidos.

open image in gallery Alrededor de 900 residentes se vieron obligados a pernoctar en refugios temporales ( AFP/Getty )

La mayoría de las víctimas fueron encontradas en dos torres del complejo, indicó el subdirector.

Hasta el jueves, 279 personas figuraban como desaparecidas y esa cifra aún no se había actualizado.

Chan señaló que seguían sin resolverse 25 llamadas de auxilio a los servicios de bomberos, incluidas tres en las últimas horas, y que se atenderían con prioridad.

Una mujer angustiada, con la fotografía de graduación de su hija en la mano, buscaba a su hija fuera de un refugio, uno de los ocho que, según las autoridades, albergaban a los casi 900 residentes desplazados.

“Ella y su padre aún no han salido”, comentó la mujer de 52 años, que solo dio su apellido, Ng, mientras sollozaba. Añadió: “No había agua para salvar nuestro edificio”.

open image in gallery Se ha confirmado la muerte de al menos 94 personas ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Este suceso ha puesto en el punto de mira el uso de andamios de bambú en Hong Kong, una práctica que lleva décadas en el territorio, después de que algunos de los andamios de bambú cayeran al suelo envueltos en llamas.

La policía de Hong Kong declaró que “las paredes exteriores del edificio tenían redes de protección, membranas, lonas impermeables y láminas de plástico sospechosas de no cumplir las normas de seguridad contra incendios”.

Las llamas se iniciaron en el andamiaje exterior de una torre de 31 pisos, envolvieron el andamiaje de bambú y la red de construcción, se desplazaron al interior del edificio y acabaron saltando a los rascacielos cercanos, probablemente esparcidas por el viento.

Tras el incendio, la policía detuvo bajo sospecha de homicidio involuntario a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, la empresa contratada para realizar el mantenimiento del edificio.

Las autoridades acusaron a la empresa de “negligencia grave” por utilizar materiales de construcción inseguros.

La superintendente de policía, Eileen Chung, declaró que las autoridades [tenían] “razones para creer que los responsables de la empresa [habían cometido] una negligencia grave” en el uso de los materiales, lo que había permitido que el fuego se propagara sin control.

Las autoridades se incautaron de documentos de licitación, una lista de empleados, 14 computadoras y tres teléfonos móviles en una redada en las oficinas de la empresa.

open image in gallery Las labores de rescate se han visto dificultadas por el calor extremo en los edificios en llamas ( AFP/Getty )

El mandatario de Hong Kong, John Lee, dijo que su oficina de desarrollo se reunió con representantes de la industria de construcción para debatir la sustitución de los andamios de bambú por alternativas metálicas.

Por otro lado, los residentes se atrincheraron en refugios provisionales, incluso en una escuela cercana, donde se les proporcionó agua embotellada, alimentos y otros artículos de primera necesidad durante la noche, además de que los voluntarios llevaron más suministros.

El Gobierno de Hong Kong ha dicho que proporcionará 1.000 unidades de albergues juveniles o habitaciones de hotel para que los residentes puedan alojarse hasta por dos semanas.

open image in gallery Residentes descansan en un refugio provisional cerca del lugar del incendio en Wang Fuk Court, una urbanización del distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong ( AP )

Entre los fallecidos del miércoles se encontraba el bombero héroe Ho Wai Ho (37), que murió mientras rescataba a los residentes de uno de los edificios.

Fue encontrado inconsciente en el lugar del incendio y trasladado inmediatamente al Hospital Príncipe de Gales, según informaron los bomberos. A pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus heridas a las 4:41 p. m. hora local, según la administración municipal.

Ho prestó servicio en el Cuerpo de Bomberos durante nueve años. Las autoridades y sus amigos lloraron y rindieron homenaje a su “gallardía y abnegada devoción al deber”.

open image in gallery El bombero Ho Wai Ho murió mientras rescataba a los residentes de un complejo residencial de Hong Kong ( Shanghai Daily/ X )

El director de los servicios de bomberos, Andy Yeung, dijo que Ho había actuado de forma “valerosa”, y añadió: “Estoy profundamente apenado por la pérdida de este dedicado y valiente bombero. Todos nuestros colegas están profundamente entristecidos por la pérdida de un camarada tan devoto. En nombre de todos nuestros colegas, he dado el más sentido pésame a su familia”.

Se estableció un centro de identificación en el salón comunitario de Kwong Fuk Estate para que los familiares pudieran identificar a sus seres queridos desaparecidos.

Lee anunció que la administración municipal celebraría un funeral por los fallecidos y cancelaría todos los actos festivos organizados por el Gobierno.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, según la cadena estatal CCTV.

El presidente ruso, Vladímir Putin, también expresó sus condolencias a su aliado clave, Xi, por el incendio de Hong Kong, según informó el jueves la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Traducción de Sara Pignatiello