Funcionarios hospitalarios en Gaza dicen que Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos

Associated Press
Viernes, 31 de octubre de 2025 05:28 EDT
Funcionarios hospitalarios en la Franja de Gaza dijeron el viernes que Israel devolvió los cadáveres de 30 palestinos muertos.

La entrega se produce un día después de que insurgentes palestinos en el sitiado enclave entregaran los restos mortales de dos más rehenes a Israel.

Es el último intercambio de cuerpos de rehenes por palestinos en el frágil alto el fuego en la guerra de dos años entre Israel y Hamás.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

