Funcionarios en Gaza dicen que recibieron los cuerpos de 15 palestinos devueltos por Israel

Associated Press
Viernes, 14 de noviembre de 2025 04:05 EST
Israel devolvió los cadáveres de 15 palestinos a Gaza el viernes, según funcionarios del hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave palestino.

Los cuerpos fueron devueltos después de que los insurgentes entregaran el jueves por la noche los restos mortales de uno de los últimos cuatro rehenes israelíes que quedaban en la Franja, capturados en el asalto del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos, un canje clave en la primera fase del alto el fuego.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

