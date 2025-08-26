Fuertes lluvias azotan partes del sudeste asiático tras el paso de tormenta tropical en Vietnam

Intensas lluvias cayeron el martes en partes del sudeste asiático después de que una tormenta tropical tocara tierra en Vietnam, inundando calles en la capital, arrancando carteles publicitarios y derribando postes de electricidad y árboles.

Medios de comunicación estatales de Vietnam informaron que los remanentes del tifón Kajiki ahora eran una depresión tropical sobre Laos. También se pronosticaron lluvias intensas en Tailandia, y se instó a la población a estar alerta ante posibles inundaciones.

El gobierno de Vietnam había planeado evacuar a casi 600.000 personas en las provincias de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue y Danang, donde más de 152.000 hogares se encuentran en áreas de alto riesgo. Más de 16.500 soldados y 107.000 efectivos paramilitares ayudaban con las evacuaciones o estaban a la espera de ser convocados a operaciones de búsqueda y rescate, según medios estatales.

Dos aeropuertos en las provincias de Thanh Hoa y Quang Binh seguían cerrados el martes después de que los vuelos se suspendieran el lunes.

La agencia meteorológica nacional indicó que Kajiki tocó tierra en el centro de Vietnam con vientos máximos sostenidos de 117 kilómetros por hora (73 millas por hora). Las lluvias torrenciales activaron alertas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

La tormenta arrancó carteles publicitarios y techos de construcciones, desarraigó árboles y derribó postes eléctricos, informó la televisión estatal VTV. Azotó el lunes por la tarde durante mareas altas que causaron inundaciones costeras en las provincias de Nghe An y Ha Tinh.

Durante la noche, las lluvias intensas persistieron entre las provincias de Thanh Hoa y Ha Tinh en el centro de Vietnam. Las calles de la capital, Hanói, también se inundaron debido a las lluvias.

Vietnam ha reportado un fallecimiento, de un hombre que murió electrocutado mientras intentaba preparar su hogar para la tormenta el viernes.

Previamente Kajiki trajo vientos y lluvias a la isla de Hainan en el sur de China.

En Tailandia, el Departamento Meteorológico advirtió sobre lluvias intensas en todo el país el martes. Se les avisó a los residentes en laderas y áreas bajas cercanas a cursos de agua sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Científicos publicaron un estudio el año pasado en el que advirtieron que el incremento de la temperatura de los mares a consecuencia del cambio climático provocará que los ciclones en el sudeste asiático se formen más cerca de tierra, se fortalezcan más rápido y duren más tiempo, lo cual incrementa los riesgos para las ciudades.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.