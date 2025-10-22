Exestrella del pop convertido en insurgente comparece ante tribunal de Beirut tras 12 años prófugo

Un estrella del pop libanés convertido en insurgente islamista que se entregó este mes después de 12 años prófugo, compareció el martes por primera vez ante un tribunal en Beirut.

Fadel Shaker se escondía en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh desde el estallido de sangrientos enfrentamientos callejeros entre insurgentes suníes y el ejército libanés en junio de 2013 en la ciudad costera de Sidón.

Fue juzgado en ausencia y sentenciado a 22 años de prisión en 2020 por prestar apoyo a un "grupo terrorista".

Como parte del acuerdo que persuadió a Shaker para entregarse, las condenas que recibió mientras estaba prófugo serán anuladas y se le interrogará antes de ser juzgado por nuevos cargos de delitos contra el ejército. La comparecencia del martes en el tribunal era un interrogatorio preliminar.

Durante el enfrentamiento de 2013 entre seguidores del clérigo suní radical Sheikh Ahmad al-Assir y el ejército de Líbano —en el que fallecieron al menos a 18 soldados—, Shaker apareció en un video subido a YouTube llamando cerdos y perros a sus enemigos y burlándose del ejército, diciendo "tenemos dos cadáveres en descomposición que les arrebatamos ayer", en una aparente referencia a los militares caídos.

Shaker se convirtió en una estrella del pop en todo el mundo árabe en 2002. Casi diez años después, cayó bajo la influencia de al-Assir y sorprendió a sus fanáticos al aparecer junto al clérigo radical en manifestaciones y, más tarde, con el anuncio de que abandonaba su carrera en la música para acercarse a Dios.

En julio, Shaker lanzó junto a su hijo Mohammed una nueva canción que se volvió viral en todo el mundo árabe y acumula más de 113 millones de vistas en YouTube.

