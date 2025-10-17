Hannibal Gadafi, hijo del difunto líder libio, podría quedar libre en Líbano tras pago de fianza

Las autoridades de Líbano ordenaron el viernes la puesta en libertad del hijo del fallecido líder libio Moammar Gadhafi bajo una fianza de 11 millones de dólares. Otra condición para su liberación es que no pueda salir del país durante dos meses.

Hannibal Gadhafi lleva una década encarcelado sin cargos en Líbano.

La esperada liberación se produce después de que sus abogados dijeran que había estado enfermo en su celda en la comisaría central de Beirut. Libia solicitó formalmente su liberación en 2023 alegando el deterioro de su salud tras iniciar una huelga de hambre para protestar por su detención.

El viernes, funcionarios judiciales dijeron que fue llevado al Palacio de Justicia de la capital libanesa, donde el juez Zaher Hamadeh ordenó su liberación una vez que se abone la fianza.

Uno de los abogados de Gadhafi, Charbel Milad al-Khoury, dijo a The Associated Press que Gadhafi no tiene el dinero ni acceso a las cuentas para pagar la fianza.

Hannibal Gadhafi está detenido en Líbano desde 2015, después de que fuera secuestrado por insurgentes libaneses que exigían información sobre el paradero de un destacado clérigo chií libanés. La policía del país anunció más tarde que había recogido a Gadhafi en la ciudad noroccidental de Baalbek, donde estaba retenido. Desde entonces estaba preso en una cárcel de Beirut.

En los últimos años, Gadhafi ha sido interrogado por la desaparición de un clérigo chií, Moussa al-Sadr, durante una visita a Libia en 1978.

El caso ha sido durante años un tema delicado en Líbano. La familia del clérigo cree que aún podría estar vivo en una prisión libia, aunque la mayoría de los libaneses dan por hecho que está muerto. Ahora tendría 96 años.

