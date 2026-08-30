Enfermera que rescató a bebé en incendio de hospital recibirá condecoración de Pakistán

Una enfermera paquistaní que rescató al único recién nacido sobreviviente de un incendio en un hospital en que murieron los otros 14 bebés recibirá una de las condecoraciones civiles más prestigiosas del país.

El incendio envolvió el miércoles el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, un importante hospital gubernamental en Islamabad. Un video de 51 segundos ampliamente difundido en internet captó a Razia Noreen corriendo hacia la sala de neonatos en llamas y saliendo segundos después con el recién nacido en brazos. Intentó volver a entrar, pero no pudo por las llamas y el humo.

Noreen contó a la cadena privada Samaa TV el domingo, entre lágrimas, que simplemente había cumplido con su deber.

“No lo hice por una recompensa. Amo a los niños, y cuidarlos es mi pasión”, afirmó, añadiendo que quería salvar a los demás, pero “el fuego se propagó por la sala de neonatos en dos minutos”.

Noreen manifestó que estaba destrozada por no haber podido salvar a los demás, ya que las llamas se extendieron demasiado rápido como para que pudiera volver a entrar y que los recuerdos seguían atormentándola. “No puedo dormir. Esos bebés no me dejan dormir”.

Recibirá la Sitara-i-Khidmat, o Estrella del Servicio, que reconoce a personas que han prestado un servicio público distinguido o han hecho contribuciones excepcionales a la nación, y unos 36.000 dólares. El anuncio recibió elogios generalizados en internet.

Una investigación solicitada por el primer ministro Shehbaz Sharif indicó que Noreen entró en la sala de neonatos y salió ocho segundos después llevando al bebé. La sala de neonatos “se deterioró de manera catastrófica en aproximadamente dos minutos”, según el informe. Quince recién nacidos estaban siendo atendidos en la sala de neonatos del tercer piso cuando se desató el incendio.

Sharif señaló que Noreen mostró un valor excepcional y una gran devoción al deber al arriesgar su vida para salvar al recién nacido instantes antes de que la sala de neonatos quedara destruida por el fuego.

Desde entonces, ocho funcionarios han sido suspendidos y se iniciaron procedimientos disciplinarios en su contra. Sharif también ordenó iniciar procesos penales contra quienes finalmente sean hallados responsables.

Los investigadores aún no han determinado qué causó el incendio.

Las muertes han impulsado revisiones más amplias de las medidas de seguridad contra incendios en hospitales de todo Pakistán.

El incendio estuvo entre las tragedias recientes más mortíferas en Pakistán que involucraron a niños. En junio, 14 escolares murieron cuando se derrumbó el techo de un centro de tutorías en construcción en la ciudad oriental de Lahore.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.