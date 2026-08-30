Nepal advierte de más inundaciones mientras comunidades lidian con devastación

Las autoridades de Nepal están advirtiendo sobre posibles nuevas inundaciones el domingo y pidieron a los residentes en distritos afectados por las crecidas que se mantengan en máxima alerta después de que aumentara el agua en el río Bhotekoshi.

Se enviaron alertas a los teléfonos de la población durante toda la mañana del domingo, mientras los equipos de rescate trabajaban para despejar una importante carretera que conecta Katmandú con una de las zonas más golpeadas por las catastróficas inundaciones del miércoles.

En la localidad de Galchhi, un grupo de residentes se subió a un puente cercano y observó cómo el río rugía al pasar. Algunas personas señalaron enormes rocas que habían sido arrastradas río abajo durante las inundaciones mientras a otras, que estaban de pie en un puente colgante sobre el agua, se les indicó que se retiraran con silbatos.

A lo largo del río se podían ver casas enteras, vehículos y tractores agrícolas sobresaliendo del espeso sedimento gris parduzco que ha sepultado pueblos enteros. Las terrazas de arroz junto a la ribera habían sufrido deslizamientos de tierra, que hicieron caer partes de sus campos al río.

El saldo combinado en Nepal y el Tíbet aumentó a 750 muertos y más de 3.000 desaparecidos tras las últimas actualizaciones del domingo. La agencia de desastres de Nepal informó que la cifra de fallecidos había subido a 734, con 2.498 desaparecidos, mientras que las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos, incluidos más de un centenar de nepaleses y ciudadanos de más de una docena de países.

Las advertencias más recientes llegaron después de que las autoridades chinas informaran a sus homólogos nepaleses sobre un aumento del caudal aguas arriba, declaró a The Associated Press Dharam Raj Uprety, director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Pero residentes locales dijeron que les costaba entender las alarmas casi constantes que han recibido desde las crecidas iniciales.

“A veces dicen que viene una inundación y entonces tenemos que volver a correr hacia terreno más alto, incluso de noche. También está lloviendo", comentó Govind Shreshta, residente local. "Es realmente difícil para mí. Tengo un padre de 72 años y una madre de 70. Debo cargarlos y estoy agotado. Esto sigue así para quienes todavía están vivos”.

Grandes puentes de concreto y otros más pequeños, colgantes, fueron destruidos, dejando a las comunidades del otro lado del río con un acceso menos fácil.

“Los que están allá ahora están atrapados allá. Los que estamos aquí estamos atrapados aquí. Va a ser muy difícil”, declaró Sattan Singh Tamang, de 47 años, quien trabajaba cerca de un puente cuando llegaron las inundaciones del miércoles.

Las viviendas y negocios que quedaron intactos tras las inundaciones seguían sin electricidad el domingo, mientras postes de tendido eléctrico retorcidos y cables yacían enredados en el lodo.

La autopista Prithivi es una ruta de suministro crucial para alimentos, combustible y otros bienes que ingresan a Katmandú desde otras partes del país. Aunque la mayor parte de la carretera está operativa, otras secciones aún siguen dañadas.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Aijaz Hussain en Nueva Delhi y Shristi Kafle en Katmandú, Nepal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.