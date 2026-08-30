Tiroteo en rave en Suiza deja un muerto y cinco heridos

Un tiroteo en una rave en el norte de Suiza dejó un muerto y cinco heridos la madrugada del domingo, informaron la policía local y medios de comunicación.

El hecho ocurrió en Aarau, la capital del cantón Argovia, a 46 kilómetros (29 millas) al oeste de Zúrich, informó la policía.

El portavoz policial Pascal Wenzel dijo a la radiotelevisión pública suiza SRF que la policía fue alertada alrededor de las 2:30 a.m. sobre el tiroteo.

En el momento del incidente, se celebraba la “Aarau Rave VOL. 7” en el hipódromo del distrito de Schachen, en Aarau, informó SRF. El cuerpo de bomberos acordonó una amplia zona alrededor del lugar.

Hay una enorme presencia policial en la zona y las autoridades pidieron a la colectividad mantenerse alejada del lugar.

La policía sigue buscando al agresor, indicaron autoridades.

Aarau tiene unos 22.300 habitantes y está a 46 kilómetros (29 millas) al oeste de Zúrich.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.