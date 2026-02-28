El Ramadán se convierte en tiempo de duelo tras ataque israelí que arrasó a toda una familia en Gaza

Mientras se pone el sol, Saddam al-Yazji, su esposa y su hija sorben una sopa de fideos, rompiendo su ayuno diario de Ramadán en la Ciudad de Gaza. Se sientan alrededor de una mesa plegable instalada sobre la tierra, al pie de una enorme montaña de escombros, metal retorcido y losas de concreto que alguna vez fue su hogar.

Bajo los restos están enterrados los cuerpos de gran parte de su familia.

Los tres son prácticamente los únicos sobrevivientes de la familia. Los padres de al-Yazji, sus tres hermanos y su hermana, junto con la mayoría de sus hijos, y los padres y hermanos de su esposa —40 familiares en total— murieron todos en un solo ataque cuando las fuerzas israelíes bombardearon la casa en diciembre de 2023.

El mes sagrado islámico del ramadán es tradicionalmente un tiempo para la familia, con grandes reuniones festivas para el iftar, la comida al atardecer que pone fin al ayuno diario. Pero en la Franja de Gaza, se ha convertido en una temporada en la que las pérdidas de la guerra golpean con especial dureza a las muchas familias que lloran a seres queridos muertos por las fuerzas israelíes, que llevan más de dos años combatiendo a Hamás.

“Veo fotos de nuestras reuniones en Ramadán y lloro”, expresó al-Yazji, de 35 años. “¿Dónde está mi familia? Todos fueron aniquilados”.

“Es el tercer Ramadán sin ellos”.

La familia solía tener grandes comidas de Ramadán

En los ramadanes anteriores a la guerra, el padre de al-Yazji, Kamel al-Yazji, reunía a todos sus hijos y nietos para el iftar alrededor de una gran mesa repleta de carne, arroz y otros platos, recordó Heba al-Yazji, la esposa de Saddam.

El ramadán, cuando los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, es un mes dedicado a la reflexión religiosa y al culto. También fortalece la comunidad, con la entrega de caridad.

El mayor de los al-Yazji era un exjuez de la Autoridad Palestina y una figura deportiva conocida en Gaza, y se desempeñó como presidente de la Federación Palestina de Atletismo. Saddam al-Yazji se ganaba la vida administrando un supermercado en la planta baja de la casa familiar de cuatro pisos, en el barrio de Rimal, en la Ciudad de Gaza.

El ataque aéreo ocurrió apenas unos meses después del feroz bombardeo que lanzó Israel tras el ataque encabezado por Hamás contra el sur del país en octubre de 2023. La casa quedó arrasada con todos los que estaban dentro.

“Estábamos en la misma casa, en otra parte de la vivienda”, relató Saddam al-Yazji. “Sobrevivimos de milagro”.

Además de él, los únicos sobrevivientes fueron la hija y la esposa embarazada de uno de sus hermanos. Entre los muertos había 22 niños.

Algunos de los cuerpos fueron recuperados en ese momento. Uno de los hermanos de al-Yazji está enterrado en una tumba marcada con palos al pie de la casa destruida. Unos 20 familiares siguen enterrados bajo los escombros.

Tras el ataque, la pareja y su hija, Maryam, de 11 años, vivieron en una tienda de campaña en otra parte de la Ciudad de Gaza durante gran parte de la guerra. En los dos ramadanes anteriores, intentaron, en la medida de lo posible, ir a visitar los escombros de su casa y hacer allí el iftar.

En octubre, cuando entró en vigor un acuerdo de alto el fuego, los tres se trasladaron a una tienda de campaña junto a su antigua casa.

“La vida está vacía”, manifestó Heba al-Yazji. “La guerra me lo quitó todo. Ojalá hubiéramos muerto con ellos en lugar de quedarnos solos”.

La mayoría de las familias siente una pérdida

A lo largo de la guerra, Israel ha atacado viviendas y campamentos de tiendas que daban refugio a palestinos, a menudo matando a un gran número de miembros de una misma familia a la vez. El ejército israelí afirma que dirige sus ataques contra combatientes de Hamás, aunque rara vez dice quiénes eran los objetivos específicos.

La campaña de Israel ha provocado la muerte de más de 72.000 personas, casi la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, en general, fiables, aunque no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Según el ministerio, unas 8.000 personas más siguen enterradas bajo los escombros de viviendas destruidas. Resultaba impensable recuperar la mayoría de esos cuerpos cuando arreciaban los ataques aéreos y las ofensivas terrestres. Con el alto el fuego, los esfuerzos de recuperación han aumentado, aunque todavía se ven obstaculizados por la falta de equipo pesado.

La campaña israelí se desencadenó por el ataque de Hamás, en el que murieron unas 1.200 personas en Israel y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Éstos han sido liberados, en su mayoría como parte de acuerdos de alto el fuego.

Casi todos los habitantes de Gaza han perdido al menos a familiares lejanos. Casi toda la población de 2,1 millones está sin hogar, y la mayoría vive en vastos campamentos de tiendas. Más del 80% de los edificios de la franja han resultado dañados o destruidos.

Un paisaje de escombros que alguna vez fue el distrito de Rimal se extendía alrededor de la pequeña mesa de Ramadán donde los tres al-Yazji sobrevivientes comían.

Saddam al-Yazji recordó la “gran mesa de comedor” de las reuniones familiares de Ramadán de años anteriores y cómo todos la esperaban con ilusión cada año.

“Siento que los he traicionado por estar vivo”, dijo.

Magdy informó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.