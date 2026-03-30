El parlamento israelí debate la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes

El parlamento de Israel se disponía a votar un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes.

El parlamento inició el debate el lunes, días antes de su receso de primavera. La aprobación del proyecto sería la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha israelí para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista contra israelíes, y supondría una victoria para el combativo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, líder del partido religioso que presentó la iniciativa.

Los opositores a la legislación la califican de racista, draconiana y de eficacia poco probable como disuasión de ataques de milicianos palestinos. La propuesta establece que la pena de muerte entraría en vigor en un plazo de 30 días, aunque se espera que organizaciones de derechos presenten recursos ante la Corte Suprema de Israel para impugnarla.

En los días previos a la votación, Ben-Gvir ha promocionado la medida llevando una pequeña soga con nudo corredizo prendida en la solapa, una referencia explícita al método de ejecución preferido en el proyecto.

“Con la ayuda de Dios, aplicaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, afirmó Ben-Gvir después de que el proyecto recibiera luz verde para ser sometido a una votación final, y añadió que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.

El partido de Ben-Gvir es crucial para la coalición encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

¿Qué incluye el proyecto?

Entre los críticos hay israelíes y palestinos, organizaciones internacionales de derechos y las Naciones Unidas. Sostienen que establece una jerarquía entre los sistemas judiciales israelíes de una manera que limitará la pena de muerte a palestinos condenados por asesinar a ciudadanos judíos de Israel.

El proyecto ordena a los tribunales militares imponer la sentencia a quienes sean condenados por asesinar a un israelí “como un acto de terror”. Esos tribunales juzgan únicamente a palestinos de Cisjordania, que no son ciudadanos israelíes. El texto indica que los tribunales militares pueden cambiar la pena por cadena perpetua en “circunstancias especiales”.

Las cortes israelíes, que juzgan a ciudadanos israelíes —incluidos los ciudadanos palestinos de Israel—, pueden elegir entre cadena perpetua o pena de muerte en casos de asesinato destinados a dañar a ciudadanos y residentes israelíes o “con la intención de rechazar la existencia del Estado de Israel”.

Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto de Democracia de Israel, señaló que esta distinción es discriminatoria.

“Se aplicará en territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Eso significa que los judíos no serán acusados en virtud de esta ley”, manifestó.

Críticas al proyecto

Cohen agregó que, según el derecho internacional, el parlamento de Israel no debería legislar en Cisjordania, que no es territorio soberano israelí. Muchos integrantes de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar Cisjordania a Israel.

El abogado del Comité de Seguridad Nacional del parlamento planteó varias preocupaciones durante deliberaciones anteriores, y observó que el texto no permite el indulto, lo que contradice convenciones internacionales. El proyecto establece que las ejecuciones deben llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Aunque Israel técnicamente contempla la pena de muerte en su legislación como posible castigo por actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.

El proyecto no se aplicará de manera retroactiva a ninguno de los milicianos que Israel mantiene detenidos y que atacaron el país el 7 de octubre de 2023. Hay otro proyecto en consideración que aborda el castigo para los atacantes.

Algunos legisladores de la oposición temen que el proyecto pueda perjudicar futuras negociaciones sobre rehenes. Israel intercambió unos 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de prisioneros palestinos.

El Comité Público contra la Tortura en Israel, un grupo local de defensa, señaló que el Estado ha votado de manera constante a favor de abolir la pena de muerte en la ONU. La agencia de seguridad Shin Bet de Israel había —hasta hace poco— objetado la práctica, al considerar que podría impulsar nuevos planes de venganza por parte de milicianos palestinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.