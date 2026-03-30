Fotos muestran a católicos de Líbano celebrando el Domingo de Ramos bajo la sombra de la guerra

Mientras los cristianos abarrotaban iglesias en todo Líbano el Domingo de Ramos para conmemorar su creencia en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la reanudación de la guerra entre Israel y Hezbollah pesaba sobre los feligreses.

Aun así, no cabía un alma adicional en una iglesia católica maronita cerca de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, un distrito chií que antes estaba densamente poblado y donde el grupo político-paramilitar ha mantenido su influencia durante mucho tiempo, pero que ahora se ha vaciado debido a amplias órdenes de evacuación israelíes y constantes ataques aéreos. En la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano —que ha quedado casi aislada del resto del país porque Israel ha bombardeado los puentes de los alrededores—, el repique de las campanas de las iglesias y suave música coral llenaban el aire.

Los feligreses rezaron con fervor por la paz, aunque las hostilidades sectarias nunca han estado lejos de la superficie desde la guerra civil de 1975 a 1990, en la que en gran medida se enfrentaron cristianos y musulmanes. Ahora, quienes asisten a la iglesia afirman que todos los libaneses están sufriendo por el conflicto cada vez más intenso entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

“Aquí mismo, ahora mismo, no hay ningún bombardeo, pero nadie está a salvo, ni los cristianos ni nadie”, manifestó Mahia Jamus, una estudiante universitaria de 20 años en Beirut. “Nadie se libra de sus efectos”.

En Tiro, donde miles de residentes permanecen en sus hogares y en refugios pese a las órdenes de evacuación israelíes, los cristianos encontraron consuelo en la preservación de sus antiguas tradiciones a pesar del sufrimiento a su alrededor.

“En medio de las guerras, las tragedias y la destrucción que está ocurriendo, estamos en nuestra tierra”, expresó Roseth Katra, de 41 años, desde el templo de piedra de siglos de antigüedad en Tiro. “Hoy es Domingo de Ramos y lo estamos celebrando”.

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Isabel DeBre contribuyó a este reportaje.

Esta es una galería de fotos curada por editores de fotografía de la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.