El gobierno militar de Myanmar indulta a 10.000 presos antes de abrir el Parlamento

El jefe del gobierno militar de Myanmar concedió la amnistía a más de 10.000 presos y redujo las condenas de otros para conmemorar un día feriado, informó el lunes la prensa estatal.

No había indicios de que la exlíder Aung San Suu Kyi, derrocada en la toma del poder por los militares en 2021 y a la que se mantiene prácticamente incomunicada desde entonces, fuera a ser liberada.

La amnistía se anunció dos semanas antes de la primera sesión del Parlamento en más de cinco años, tras las recientes elecciones que, según críticos, no fueron ni libres ni justas.

La televisión estatal MRTV informó que el general superior Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar, indultó a 10.162 presos, incluidos 7.337 condenados en virtud de una ley antiterrorista, con motivo del Día de los Campesinos, una festividad nacional que rinde homenaje a los agricultores.

Un comunicado separado señaló que 12.487 personas que estaban siendo procesadas en virtud de esa ley o estaban prófugas recibirán amnistía, y se archivarán sus casos por incitación.

La ley contempla la posible pena de muerte y se utilizó ampliamente para detener y encarcelar a opositores políticos, periodistas y otras personas implicadas en la disidencia desde la toma del poder por el ejército en 2021.

Diez extranjeros también serán liberados y deportados de Myanmar, indicó en otro comunicado.

Las amnistías masivas para conmemorar días festivos no son inusuales en Myanmar. Las liberaciones de presos comenzaron el lunes, pero podrían tomar varios días. Las identidades de los liberados no estuvieron disponibles de inmediato.

Según la Asociación de Ayuda para los Presos Políticos, una organización independiente que lleva recuentos detallados de detenciones y víctimas vinculadas a los conflictos políticos del país, más de 22.800 detenidos por motivos políticos estaban bajo custodia hasta el viernes pasado.

Entre ellos está Suu Kyi, de 80 años, que cumple una condena de 27 años tras ser declarada culpable en lo que sus partidarios han calificado de procesos con motivaciones políticas.

