Líder de la resistencia en Myanmar se entrega al Ejército tras choques con fuerza rival

Un destacado líder de un grupo de resistencia independiente en Myanmar, que fue atacado por rivales leales a la principal fuerza opositora, se entregó a las autoridades militares del país, informó el jueves la prensa estatal.

La rendición de Bo Nagar, un líder del Ejército Revolucionario Nacional de Birmania, o ERNB, en la región centro-norte de Sagaing, fue un dramático recordatorio de las fracturas dentro del movimiento de resistencia armada, que ha provocado choques esporádicos por el control del territorio y disputas administrativas.

Sagaing ha sido un bastión de la resistencia armada desde que el ejército le arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora inmersas en una guerra civil.

En el reporte publicado el jueves en el periódico estatal Myanma Alinn se indica que Bo Nagar, también conocido como Naing Lin, y familiares se comunicaron el miércoles por la tarde con el campamento militar del municipio de Pale, en la región de Sagaing, para “volver al marco legal”. Los medios estatales mostraron fotos del líder de la resistencia junto con varias armas que entregó.

Varios reportes detallados en medios independientes de Myanmar señalaron el miércoles que Bo Nagar y varios de sus familiares fueron trasladados por aire en helicópteros del ejército desde su bastión en el centro de Sagaing.

En el reporte del periódico se indica que otros simpatizantes de la resistencia que se entreguen “serán recibidos y aceptados, se les brindará la asistencia y el apoyo necesarios, y recompensas en efectivo por cualquier arma y munición”.

La huida de Bo Nagar se produjo después de que su grupo fuera atacado por unidades de la Fuerza de Defensa del Pueblo, o FDP, que están bajo el mando nominal del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra. El GUN fue establecido por legisladores electos que fueron derrocados en 2021 cuando el ejército tomó el poder.

Desde el año pasado había tensión entre la fuerza de Bo Nagar y las unidades locales de la FDP por acusaciones de que combatientes del ERNB obtenían dinero por medio de extorsiones en puestos de control en carreteras.

Según se informó, esas tensiones llegaron a un punto crítico la semana pasada cuando, según admitió el propio ERNB, el grupo mató a tiros a un combatiente de la FDP en una disputa por un arma. La FDP tomó represalias el martes al asaltar posiciones ocupadas por el ERNB.

En un comunicado emitido el miércoles por el GUN se afirma que el conflicto surgió después de que miembros del ERNB se negaran a cooperar con una investigación sobre presuntos delitos, incluido el asesinato de integrantes de la FDP y violencia sexual. También indicó que unos 150 miembros del ERNB se habían entregado para servir con la FDP.

Nay Phone Latt, portavoz del GUN, declaró el jueves a The Associated Press que el GUN intentó actuar para abordar los presuntos delitos cometidos por algunos miembros del ERNB, pero que Bo Nagar, de quien afirmó que parecía estar en contacto constante con el ejército, fue sacado del lugar por un helicóptero militar.

“Hemos recibido reportes de violación de menores y otros delitos cometidos por algunos miembros del ERNB, incluido Bo Nagar”, afirmó Nay Phone Latt.

No fue posible contactar a Bo Nagar para solicitar comentarios debido a que quedó bajo custodia del ejército.

En las primeras etapas de la lucha armada, Bo Nagar ganó notoriedad rápidamente como uno de los líderes clave de la resistencia tras encabezar inicialmente un grupo guerrillero formado a nivel local, el Myanmar Royal Dragon Army, que había estado alineado con el GUN y se convirtió en un objetivo importante para el ejército de Myanmar. Reconstituyó su grupo como ERNB en septiembre de 2023, aflojando sus vínculos con las fuerzas de la FDP.

