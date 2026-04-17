Un mono en México, elecciones en Perú y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Yiju, una cría de mono que se aferra a un perro de peluche como sustituto de su madre, se ganó el corazón de todos en Guadalajara, México. Los peruanos acudieron a las urnas para elegir a su noveno presidente en 10 años.

En Colina, Chile, peregrinos a caballo participaron en la Fiesta de Cuasimodo, una procesión que se celebra una semana después del Domingo de Pascua y que acompaña a los sacerdotes de dan comunión a los pobres.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 10 y el 16 de abril de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

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