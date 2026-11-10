Eisenkot presenta agenda para revertir políticas de Netanyahu

Gadi Eisenkot, el político encargado de formar un nuevo gobierno israelí, se comprometió el martes a revertir muchas de las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu mientras se juramentaba el nuevo parlamento.

El compromiso prepara el terreno para un mes trascendental de acción legislativa y negociaciones de coalición. Eisenkot, exjefe militar, tiene hasta seis semanas para formar un gobierno que pondría fin al mandato del primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel.

Aunque sigue sin estar claro si Eisenkot podrá forjar un gobierno de coalición, la nueva Knéset puede aprobar legislación mientras tanto. Los opositores de Netanyahu ahora controlan una mayoría sólida en el parlamento.

El bloque de Eisenkot presentó una serie de proyectos al inicio del periodo legislativo que apuntan a Netanyahu y a sus políticas. Entre ellos figuran iniciar una investigación oficial sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023; establecer límites de mandato para el cargo de primer ministro; y revertir cambios que el gobierno saliente hizo para limitar las facultades del poder judicial. No se sabe por ahora hasta dónde avanzarán esos proyectos en las próximas semanas.

Llamados contrapuestos a la unidad

Eisenkot, quien hizo campaña como alguien directo y sin rodeos, reiteró el martes que su objetivo era un gobierno en el que todos los israelíes pudieran confiar, no uno que represente solo a ciertas facciones.

“Actuaremos por todos los ciudadanos de Israel, por quienes votaron por nosotros y por quienes no, por un profundo compromiso”, proclamó el exgeneral antes de la ceremonia de juramentación de la Knéset.

Netanyahu ha intentado socavar los resultados electorales certificados después de que su bloque no alcanzara la mayoría. Ha repetido afirmaciones infundadas de que partidos liderados por árabes “se robaron” las elecciones.

Netanyahu reiteró en un discurso tras la ceremonia del martes su afirmación de que no se puede confiar en los políticos árabes, que representan a una minoría que constituye el 20% de la población de Israel. Atacó a líderes judíos de la oposición que han señalado disposición a asociarse con partidos árabes para formar un gobierno. Eisenkot ha dejado abierta esa posibilidad si los partidos cumplen varias condiciones, entre ellas aceptar la identidad de Israel como Estado judío y declarar a Hamás como grupo terrorista.

“Les pregunto: ¿están dispuestos a depender de aquellos cuyo objetivo es la destrucción del Estado judío?”, dijo Netanyahu.

Eisenkot declaró que el discurso de Netanyahu fue “divisivo” y “lleno de odio” añadiendo: “Ahora estoy aún más convencido de que no es apto para permanecer en el cargo ni un minuto más”.

Los opositores de Netanyahu ya tienen una agenda legislativa

El bloque de Eisenkot también activó un proceso el martes para instalar a un nuevo presidente del parlamento, al iniciar el trabajo de su agenda legislativa.

Una mayoría de miembros presentó firmas para pedir la destitución del actual director parlamentario, Amir Ohana, quien es respaldado por Netanyahu. Ese es el primer paso hacia una votación sobre su reemplazo que podría ocurrir incluso antes de que exista un gobierno de coalición.

La presidencia de la Knéset es un cargo poderoso. Su ocupante determina qué proyectos abordará el parlamento, lo que significa que alguien elegido entre los partidos opositores podría impulsar su agenda legislativa.

La oposición nominó para el cargo a Matan Kahana, un miembro destacado del partido Yashar de Eisenkot. La votación para designarlo presidente podría ocurrir tan pronto como esta semana.

Netanyahu como primer ministro interino

La juramentación de la nueva Knéset dio paso a un inusual periodo de transición en la política israelí: Netanyahu y su gabinete siguen en el poder, mientras los nuevos legisladores pueden presentar proyectos de ley.

Mientras tanto, Eisenkot se reunirá con líderes de partidos mientras trabaja para construir una coalición que lo convertiría en primer ministro. Si fracasa, el presidente de Israel, Isaac Herzog, probablemente le dará a Netanyahu la siguiente oportunidad de formar un gobierno.

Como primer ministro interino, Netanyahu enfrenta límites a sus facultades. Pero aún puede impulsar nombramientos y podría intentar bloquear nueva legislación. Conserva plena autoridad sobre la seguridad nacional, incluido el ejército.

Netanyahu ha sostenido que los partidos liderados por judíos deberían formar un gobierno de unidad para contrarrestar la amenaza de un ataque iraní. Renovó ese llamado el martes, instándolos a “dejar de lado todas las demás consideraciones”, y asegurando que Israel debería trabajar para derrocar al gobierno iraní.

Una coalición de gobierno sin Netanyahu podría dejarlo políticamente vulnerable mientras enfrenta un juicio por corrupción y posibles conclusiones sobre fallas de seguridad en el periodo previo a los ataques del 7 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.