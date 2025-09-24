Dron lanzado desde Yemen impacta en ciudad israelí de Eilat y hay 22 heridos

Un dron disparado desde Yemen impactó en la ciudad sureña israelí de Eilat el miércoles. Los médicos informaron que al menos 22 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, aunque no está claro si fueron heridas por el dron o por un interceptor.

En la Franja de Gaza, al menos 19 palestinos fueron abatidos por fuego israelí, según hospitales locales.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han disparado regularmente drones y misiles contra Israel, y han atacado el transporte marítimo internacional, en lo que dicen es solidaridad con los palestinos en Gaza. La gran mayoría del fuego dirigido a Israel ha sido interceptado o ha caído en áreas abiertas sin herir a nadie.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos de represalia en Yemen tras ataques anteriores.

El ejército israelí afirmó que "se realizaron esfuerzos de interceptación" y que los equipos de búsqueda y rescate estaban operando en el área. El servicio de rescate Magen David Adom declaró que evacuó a los heridos a un hospital cercano, y que dos de ellos tenían "heridas graves por metralla en sus extremidades".

En Gaza, un ataque israelí alcanzó a un grupo de palestinos en el campamento de refugiados de Nuseirat, matando al menos a 12 de ellos, según el Hospital Al-Awda. Otras 18 personas resultaron heridas, informó. El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

Otras cuatro personas, dos niños y sus padres, murieron en un ataque a su hogar en Nuseirat, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en la ciudad cercana de Deir al-Balah.

El Hospital Nasser en el sur de Gaza informó que recibió los cuerpos de tres personas muertas a tiros mientras buscaban ayuda. Funcionarios de salud en Gaza y la oficina de derechos humanos de la ONU dicen que cientos de personas han muerto por fuego israelí mientras buscaban ayuda humanitaria en los últimos meses.

El ejército ha dicho que solo dispara tiros de advertencia cuando las personas se acercan a sus fuerzas de una manera que considera amenazante.

En Cisjordania, ocupada por Israel, un joven de 24 años fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes cerca de la ciudad norteña de Yenín, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército dijo que dispararon y mataron a un hombre después de que les lanzara un artefacto explosivo.

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. Cuarenta y ocho cautivos aún están dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel, después de que la mayoría de los demás fueran liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 65.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. No dice cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de las muertes. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas.

Israel lanzó otra gran operación terrestre a principios de este mes en la Ciudad de Gaza, que según expertos está experimentando hambruna. Más de 300.000 personas han huido, pero hasta 700.000 aún están allí, muchas porque no pueden reubicarse.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.