Decenas de heridos en protestas en remota región de la India

Decenas de personas resultaron heridas en la remota región india de Ladakh el miércoles, cuando cientos de personas que exigían la condición de estado federal se enfrentaron con las fuerzas del orden, informaron funcionarios y residentes.

Algunos manifestantes lanzaron piedras a la policía, que intentó impedirles marchar en la ciudad de gran altitud de Leh. Otros incendiaron un vehículo paramilitar y la oficina local del partido gobernante Bharatiya Janata, informó la policía.

La policía disparó gases lacrimógenos y utilizó palos contra los manifestantes, hiriendo a decenas de ellos, según la policía. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico, indicaron residentes.

Ubicada entre India, Pakistán y China, Ladakh se separó de la Cachemira controlada por India después de que Nueva Delhi eliminara la condición de estado y la semiautonomía de la región disputada en 2019. Mientras que la inquieta Cachemira ha sido en gran medida silenciada mediante una represión de cualquier forma de disidencia y una serie de nuevas leyes, las demandas de derechos políticos en Ladakh se han intensificado en los últimos años.

Las protestas son parte de un movimiento más amplio en la región gobernada federalmente que busca la condición de estado y disposiciones constitucionales del gobierno indio para la autonomía sobre decisiones de tierras y agricultura.

El miércoles, las protestas fueron provocadas por el llamado a una huelga de un grupo local después de que dos de más de una docena de residentes en huelga de hambre colapsaran.

Las autoridades prohibieron la reunión de más de cinco personas en el distrito de Leh tras los enfrentamientos.

Los representantes de la región han mantenido varias rondas de conversaciones con funcionarios indios sin ningún avance. Una nueva ronda de conversaciones está programada entre Nueva Delhi y los representantes de Ladakh el 6 de octubre.

Ladakh ha enfrentado disputas territoriales y ha sufrido los efectos del cambio climático. Los patrones climáticos cambiantes en las aldeas escasamente pobladas han alterado la vida de las personas a través de inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías.

Los miles de glaciares de la región escarpada han estado retrocediendo a un ritmo alarmante, amenazando el suministro de agua de millones de personas. El derretimiento ha sido exacerbado por un aumento en la contaminación local que ha empeorado debido a la militarización de la región, intensificada aún más por el enfrentamiento militar entre India y China desde 2020.

