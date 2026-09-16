El expresidente filipino Duterte comparece ante la Corte Penal Internacional en La Haya

El expresidente filipino Rodrigo Duterte, que enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad, asistió a una audiencia en la Corte Penal Internacional en persona por primera vez el miércoles, en su primera aparición pública en más de un año.

El exmandatario, de 81 años, está acusado de asesinato y tentativa de asesinato por su presunta implicación en decenas de muertes como parte de su llamada guerra contra las drogas durante sus mandatos, primero como alcalde de una ciudad del sur de Filipinas y después como presidente. Niega los cargos en su contra.

Se ha ausentado de una serie de audiencias desde su arresto en 2025. Se citaron razones médicas para su ausencia, pero los jueces del tribunal dictaminaron en enero que estaba lo suficientemente sano como para ser juzgado.

La audiencia del miércoles tiene como objetivo debatir la divulgación de pruebas y elaborar un calendario para el juicio, que comenzará en noviembre.

Duterte fue arrestado en marzo de 2025 y estaba previsto que compareciera ante el tribunal en La Haya en septiembre del año pasado. Sin embargo, la audiencia se retrasó después de que un panel de jueces de la etapa previa al juicio concediera un “aplazamiento limitado” para dar tiempo al tribunal a determinar si Duterte estaba en condiciones suficientes para participar en el proceso.

Tras una evaluación de un panel de expertos médicos, los jueces dictaminaron que Duterte está “en condiciones de participar en el procedimiento previo al juicio”.

La CPI ha estado investigando asesinatos masivos en operativos represivos supervisados por Duterte desde 2018. Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde los más de 6.000 que ha reportado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.

Según los fiscales, la policía y escuadrones de la muerte del gobierno llevaron a cabo decenas de asesinatos por órdenes de Duterte, motivados por la promesa de dinero o para evitar convertirse ellos mismos en objetivos.

Un mes después de que el tribunal anunciara en febrero de 2018 una investigación preliminar sobre las violentas redadas antidrogas, Duterte dijo que Filipinas se retiraría de la CPI.

El año pasado, los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso debido a la retirada de Filipinas. Los países no pueden “abusar” de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, “protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos crímenes que ya están bajo consideración”, señala la decisión.

A principios de este año, un intento de las autoridades de arrestar a otro hombre buscado por la CPI en relación con las muertes vinculadas a la guerra contra las drogas derivó en un intercambio de disparos en el Senado filipino en mayo. Nadie resultó herido. El tribunal había hecho pública una orden de arresto contra Ronald Marapon dela Rosa, quien se desempeñó como jefe de la policía nacional bajo Duterte. Dela Rosa se ocultó tras el enfrentamiento en el Senado y sigue prófugo.

Dos meses después, el Senado filipino, actuando como tribunal de destitución, inició un juicio contra la hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte. Si es declarada culpable de los cargos, que incluyen acumular riqueza sin explicación y amenazar públicamente a la familia del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., podría quedar inhabilitada de manera permanente para ocupar cargos públicos. Ella niega las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.