Salman Rushdie recibe galardón a la trayectoria en los premios Dayton

Salman Rushdie fue uno de los homenajeados el domingo en el evento del Premio Dayton de Literatura por la Paz en Ohio, llevándose un galardón a la trayectoria después de publicar su primera obra de ficción desde que fue apuñalado en un escenario de conferencias en Nueva York hace tres años.

Los premios honran tanto el mérito literario como la promoción de la paz por parte de los escritores a través de su trabajo, y cada año se otorgan premios por separado para ficción, no ficción y trayectoria. La ciudad de Ohio fue el sitio de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Paz de Dayton en 1995, poniendo fin a una guerra en los Balcanes marcada por la limpieza étnica en la que murieron más de 300.000 personas y un millón de residentes tuvieron que desplazarse.

Rushdie, de 78 años, es mejor conocido por su novela "Los versos satánicos" de 1988, que incluye una secuencia de sueños sobre el profeta Mahoma que le granjeó acusaciones de blasfemia y una exhortación del ayatolá iraní Ruhollah Jomeini en 1989 para matar al escritor nacido en India, ante lo cual tuvo que ocultarse. Quedó tuerto debido al ataque de 2022 ante una audiencia atónita, y su agresor —que no había nacido cuando se publicó “Los versos satánicos”— fue sentenciado a 25 años de prisión.

Las autoridades indicaron que su atacante, el estadounidense Hadi Matar —en ese entonces de 24 años—, intentaba cumplir el edicto de décadas que pedía la muerte de Rushdie cuando viajó desde su hogar en Fairview, Nueva Jersey, para atacar al escritor en la localidad turística de Chautauqua, Nueva York, a unos 110 kilómetros (70 millas) al suroeste de Buffalo.

Rushdie publicó un aclamado libro de memorias sobre el ataque, "Knife", en 2024, el cual fue finalista del Premio Nacional del Libro de No Ficción. Su obra más reciente, la número 23, es "The Eleventh Hour", que incluye tres novelas cortas y dos cuentos.

El galardón a la trayectoria, también llamado Premio Embajador Richard C. Holbrooke al Logro Distinguido, lleva el nombre del diplomático estadounidense que orquestó los Acuerdos de Paz de Dayton.

Entre otros homenajeados este año están Kaveh Akbar por su novela "Martyr!", sobre un poeta e hijo de inmigrantes iraníes que lidia con un misterioso pasado familiar, y Sunil Amrith, por "The Burning Earth", una historia de cómo el entorno global ha sido moldeado por imperios, guerras y la creciente libertad de movimiento de la humanidad.

