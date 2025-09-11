Cientos tratan de salir de Nepal mientras el ejército busca restablecer el orden tras protestas

Cientos de personas abarrotaron el principal aeropuerto de Nepal en Katmandú el jueves para conseguir un vuelo fuera del país, mientras crecía la confusión sobre quién gobierna la nación del Himalaya después de que violentas protestas derrocaran al gobierno.

En la capital, la población se apresuró a comprar alimentos básicos como arroz, verduras y carne la mañana del jueves, cuando el ejército levantó brevemente un toque de queda. Soldados armados vigilaban las calles, revisaban vehículos y ofrecían asistencia a quienes lo necesitaban.

El ejército de Nepal tomó el control de la capital el martes por la noche después de dos días de enormes protestas que dejaron la residencia presidencial y los edificios gubernamentales en llamas y obligaron al primer ministro a dimitir y huir.

Muchos intentaron salir del país después de que el aeropuerto reabriera tarde el miércoles y los vuelos internacionales se reanudaran el jueves.

"Fue un momento muy difícil para nosotros. Tuvimos problemas sólo para llegar al aeropuerto y regresar al hotel con la esperanza de vuelos, pero finalmente he encontrado un asiento y voy a volar fuera de Nepal", dijo Raj Kumar Bika, un granjero de pollos que intentaba llegar a Nueva Delhi por negocios.

Seguía sin estar claro quién tomaría el control del gobierno mientras continuaba la búsqueda de un líder interino.

Nepalíes se preguntan quién está a cargo

Cuando las protestas llevaron al primer ministro, Khadga Prasad Oli, a dimitir el martes, el presidente del país, Ram Chandra Poudel, que tiene un papel ceremonial, le pidió que liderara un gobierno de transición hasta que se pudiera establecer uno nuevo. Pero Oli huyó de su residencia oficial y su paradero no estaba claro.

Los vecinos de la capital se preguntaban quién estaba al cargo. "Siento que debería haber una elección lo antes posible y deberían elegirse nuevos líderes que puedan trabajar por el país", dijo Sanu Bohara, dueño de una tienda. "Después de todo esto, lo que necesitamos es paz. Siento que no debería haber habido tanta destrucción, pero eso ya ha sucedido".

Anup Keshar Thapa, un funcionario gubernamental retirado que observaba las residencias oficiales de los ministros carbonizadas, dijo que no estaba claro quién lideraría el país y si la gente realmente les escucharía. "Si las protestas hubieran sido organizadas, estaría claro quién estaba liderando", dijo.

Los líderes de las protestas se reunieron con funcionarios militares en el cuartel general del ejército en Katmandú el miércoles para hablar sobre un líder de transición.

Rehan Raj Dangal, un representante de los manifestantes, dijo que su grupo propuso a los líderes militares que Sushila Karki, una popular exjefa de justicia, liderase un gobierno interino. Karki fue la única mujer en servir como jefa de justicia de la Corte Suprema de Nepal. Otros manifestantes se opusieron a su nombramiento.

Enojo por el bloqueo de sociales desencadenó las protestas

Las marchas de miles de manifestantes fueron provocadas el lunes por un breve bloqueo gubernamental sobre plataformas de redes sociales como Facebook, X y YouTube, que el gobierno dijo no se habían registrado con las autoridades ni se habían sometido a supervisión.

La policía abrió fuego contra los manifestantes, y los enfrentamientos se intensificaron el martes con ataques a edificios gubernamentales.

La prohibición de las redes sociales se levantó el martes, pero las manifestaciones continuaron, alimentadas por la ira por las muertes de unos 30 manifestantes atribuidas a la policía.

Las protestas también se expandieron para reflejar un descontento más amplio. Muchos jóvenes están enojados por los "hijos de papá" de los líderes políticos que parecían disfrutar de estilos de vida lujosos y numerosas ventajas mientras la mayoría de los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo.

Con el desempleo juvenil rondando el 20% el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2.000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en Oriente Medio o el Sudeste Asiático.

Los manifestantes incendiaron el edificio del parlamento, la residencia presidencial, la secretaría central que alberga las oficinas del primer ministro y ministerios clave, y la residencia oficial del primer ministro. El humo seguía saliendo de esos edificios el miércoles.

El edificio de la publicación Kantipur, el mayor medio de comunicación de Nepal, también fue incendiado y dañado. Los concesionarios de automóviles también fueron atacados, y vehículos quemados salpicaban las calles.

"Nos vemos obligados a ir al extranjero porque no hay futuro para personas como nosotros en Nepal", dijo Asmita Poudel, que esperaba abordar un vuelo a Dubái. "Si hubiera oportunidades, todos nos quedaríamos en el país".

El ejército toma el control

El ejército rara vez se moviliza en Nepal, y los soldados inicialmente permanecieron en sus cuarteles mientras la policía perdía el control de la situación. Las fuerzas de seguridad comenzaron a movilizarse tarde el martes, diciendo que estaban comprometidas a preservar la ley y el orden.

El número total de muertos en la violencia ha alcanzado los 30, dijo el Ministerio de Salud el miércoles, con 1.033 personas heridas. El número ha aumentado a medida que llegaban reportes sobre víctimas de otras partes del país.

El miércoles, los soldados sofocaron un intento de fuga de prisión en el corazón de Katmandú. Los reclusos de la cárcel principal habían reducido a los guardias, incendiado edificios e intentado escapar. Los soldados dispararon al aire, detuvieron a los reclusos que escapaban y los trasladaron a otras cárceles. No se reportaron heridos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.