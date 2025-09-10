El ejército intenta restablecer el orden en Nepal ante una violencia creciente de las protestas

Soldados armados custodiaban las calles de la capital de Nepal el miércoles y ordenaron a la gente que se quedara en casa en un intento por restaurar el orden, después de que decenas de miles de manifestantes asaltaran e incendiaran edificios gubernamentales y atacaran a políticos.

Los soldados con armas que vigilaban las principales áreas de Katmandú parecían dar una sensación de que el control regresaba a la ciudad, que se vio sobrepasada por la violencia y el caos en días anteriores.

El ejército advirtió en un anuncio el martes por la noche que las fuerzas de seguridad estaban comprometidas a preservar la ley y el orden. El ejército rara vez se moviliza y hasta ahora había permanecido en sus cuarteles, pero la policía no ha logrado controlar la situación.

Los soldados dijeron a la gente en Katmandú que el toque de queda estaba vigente y revisaron vehículos y personas. El ejército, en un comunicado, informó que 21 presuntos saqueadores habían sido arrestados.

Las protestas se volvieron cada vez más violentas el martes cuando los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y casas de políticos y atacaron a algunos líderes. El primer ministro renunció en medio de crecientes críticas a la élite política del país, aunque eso pareció tener poco efecto en los disturbios.

Decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta tarde en el día, bloqueando carreteras y asaltando instalaciones gubernamentales. Helicópteros del ejército transportaron a algunos ministros a lugares seguros.

La ira por el bloqueo de redes sociales fue solo el comienzo

El lunes, manifestaciones lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varios sitios de redes sociales sacudieron la capital, y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

El bloqueo de las redes sociales se levantó el martes, pero las protestas continuaron, alimentadas por la ira por las muertes y las acusaciones de corrupción política.

El presidente Ram Chandra Poudel, jefe de estado y que tiene un puesto principalmente ceremonial, instó a los manifestantes a buscar una resolución pacífica y evitar una escalada mayor. Aceptó la renuncia del primer ministro, Khadga Prasad Oli, y encargó a Oli que lidere un gobierno interino hasta que se establezca uno nuevo, aunque no estaba claro qué poder tendría o incluso dónde se encontraba.

Las manifestaciones, llamadas la protesta de la Generación Z, comenzaron después de que el gobierno bloqueara plataformas de redes sociales como Facebook, X y YouTube, diciendo que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión del gobierno.

Pero las protestas crecieron para reflejar un descontento más amplio. En particular, muchos jóvenes están enojados porque los hijos de los líderes políticos, los llamados "nepo kids", parecen disfrutar de estilos de vida lujosos y numerosas ventajas mientras la mayoría de los jóvenes luchan por encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil de alrededor del 20% el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2.000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en el Oriente Medio o el Sudeste Asiático.

Ataques a líderes políticos, edificios y hogares

Videos compartidos en redes sociales mostraron a manifestantes golpeando al líder del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, la actual ministra de Exteriores. Ambos parecían estar sangrando, mientras que un video mostraba cómo el líder del partido recibía ayuda para ponerse a salvo. El partido es el más grande del país y forma parte de la coalición gobernante.

El miércoles aún salía humo del edificio del parlamento, la casa presidencial, la secretaría central que alberga las oficinas del primer ministro y ministerios clave, así como de la residencia oficial del primer ministro.

El edificio de la publicación Kantipur, el mayor medio de comunicación en Nepal, fue incendiado y dañado. También se prendió fuego a concesionarios de automóviles. Vehículos calcinados salpicaban las calles.

Los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y las residencias de los principales líderes políticos durante todo el martes, culpando al gobierno por los disparos de la policía contra los manifestantes.

Además de las 19 muertes, decenas de personas resultaron heridas por la policía. Oli ha ordenado un informe de investigación sobre los tiroteos y prometió compensación a las familias.

El gobierno quiere regular las redes sociales

La violencia estalló mientras el gobierno de Nepal hace un esfuerzo más amplio de regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas estén "adecuadamente gestionadas, sean responsables y rendan cuentas". La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

El proyecto de ley requeriría que las empresas designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El requisito de registro se aplicó a unas dos docenas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal. Aquellas que no cumplieron fueron bloqueadas la semana pasada, aunque TikTok, Viber y otras tres plataformas que se registraron operaban sin interrupción.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.