La ONU lanza un llamado urgente de fondos para ayudar a sobrevivientes de terremoto en Afganistán

Las Naciones Unidas están haciendo un llamado de emergencia para obtener casi 140 millones de dólares en fondos para ayudar a casi medio millón de personas afectadas por el devastador terremoto en el este de Afganistán.

Las autoridades afganas han informado que el terremoto de magnitud 6.0 del 31 de agosto y las réplicas subsiguientes han causado la muerte de más de 2.200 personas en el montañoso y accidentado este del país. Muchas de las áreas más afectadas han sido particularmente difíciles de alcanzar, con algunas accesibles solo por helicóptero.

La ONU dijo en un comunicado el martes que el plan de respuesta de emergencia de 139, 6 millones de dólares, con una duración de cuatro meses, permitiría a las organizaciones humanitarias ayudar a las 457.000 personas que han sido afectadas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Las operaciones de rescate concluyeron el martes, con un saldo oficial de 2.210 muertos en las tres provincias, según Naqib Rahemi, portavoz del departamento de salud de la provincia de Nangarhar.

Más de 3.600 personas han resultado heridas y las instalaciones de salud luchan por proporcionar tratamiento, mientras que más de 6.700 hogares han sido dañados o destruidos. La ONU ha dicho que hasta ahora solo ha podido visitar 49 de las 411 aldeas afectadas debido a las carreteras dañadas en el terreno accidentado.

"Este es un momento en el que la comunidad internacional debe profundizar y mostrar solidaridad con una población que ya ha soportado tanto sufrimiento", indicó en un comunicado Indrika Ratwatte, coordinador Humanitario de la ONU para Afganistán.

Añadió que la llegada del invierno significa que los esfuerzos de asistencia están en una "carrera contra el tiempo".

Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias han estado llevando a cabo operaciones de socorro para proporcionar alimentos, refugio y atención médica. El plan de la ONU, que se extenderá hasta el final del año, permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar las operaciones, particularmente en áreas de gran altitud antes del invierno, según el comunicado de la ONU.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.