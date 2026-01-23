China reporta 8 desaparecidos y 13 rescatados tras naufragio cerca de un disputado atolón

Ocho personas estaban desaparecidas después de que un barco con 21 filipinos a bordo volcó en el mar de China Meridional, informó el viernes la Guardia Costera china.

Los guardacostas rescataron a 13 personas en la operación en curso, señaló el comunicado.

El barco naufragó a unas 55 millas náuticas (101 kilómetros) al noroeste del banco de arena de Scarborough, uno de los atolones más disputados en el mar de China Meridional.

La zona es escenario de frecuentes escaramuzas entre embarcaciones chinas y filipinas. Ambos países reclaman el atolón como propio y patrullan las aguas cercanas al banco de arena, que también es reclamado por Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Un barco de la Armada china chocó accidentalmente con otro de la Guardia Costera del país en agosto mientras trataba de impedir el paso a un buque de los guardacostas filipinos en la misma zona.

