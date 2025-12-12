Bonnie Blue pagará multa de $13 y será deportada de Bali tras arresto por presunto contenido sexual

Bonnie Blue deberá pagar una multa de 13 dólares y será deportada de Bali el viernes tras su detención por presuntos delitos de pornografía, según informan los medios.

La creadora de contenido para adultos, de 26 años, fue arrestada a principios de esta semana junto a al menos 17 turistas británicos y australianos, aunque la mayoría de ellos fue liberada tras los interrogatorios.

Durante el operativo, la policía confiscó equipo de filmación, anticonceptivos y un vehículo apodado “Bang Bus” (o camión para coger en español), utilizado por Bonnie Blue —nombre artístico de Tia Billinger— en un estudio donde, según las autoridades, se habrían cometido los actos denunciados. El incidente aparentemente infringió las estrictas leyes morales de Indonesia, pero las autoridades afirman que aún no han encontrado pruebas de que el grupo haya producido material pornográfico.

Billinger compareció el viernes ante un tribunal de Denpasar, donde se le impuso una multa de $13 tras ser declarada culpable de no utilizar un vehículo de transporte de mercancías para su finalidad prevista, según ABC. Si no paga rápido la multa, se verá obligada a pasar un año en la cárcel.

open image in gallery La controvertida exestrella de OnlyFans llega al tribunal de Denpasar ( AFP via Getty Images )

Será deportada de la popular isla turística el viernes por la noche y se enfrenta a una posible prohibición de 10 años de permanecer en la provincia indonesia por infringir las leyes de inmigración, según informó la cadena de televisión.

Se dice que Billinger declaró ante el tribunal que no conducía el vehículo, sino que viajaba como pasajera. Se habría enfrentado a hasta 15 años de cárcel si hubiera sido acusada de delitos de pornografía.

“Tomaremos medidas firmes de inmediato: los deportaremos y pediremos que sean incluidos en la lista negra”, declaró el jueves a la agencia AFP Winarko, jefe de inmigración del aeropuerto de Bali, quien no proporcionó su nombre completo.

open image in gallery La creadora de contenido para adultos sonríe durante su sentencia en Denpasar ( AFP via Getty Images )

Por su parte, el jefe de policía local, Muhammad Arif Batubara, indicó que se está llevando a cabo “una investigación conjunta sobre actividades vinculadas con presuntos actos criminales de pornografía o material que infringe la decencia”.

Batubara señaló que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos británicos y un australiano, arrestados tras una denuncia presentada por un “ciudadano preocupado”.

Según la policía, las quejas apuntaban a que Billinger habría alquilado un autobús para recorrer la isla de Bali mientras filmaba contenido explícito durante la llamada “schoolies week”, una semana en la que jóvenes australianos celebran el fin de sus estudios secundarios. De acuerdo con la acusación, al menos 17 hombres, de entre 19 y 40 años, de nacionalidad británica y australiana, la habrían acompañado durante esas actividades.

Las autoridades confirmaron que confiscaron atuendos de “school Bonnie Blue”, además de cámaras, preservativos, memorias USB, lubricante, collares rosas y dos láminas de pastillas de Viagra en el estudio.

open image in gallery Bonnie Blue supuestamente será deportada en la noche del viernes ( AFP via Getty Images )

El jefe de la Oficina de Inmigración de Ngurah Rai señaló a comienzos de la semana que Billinger seguía bajo investigación y que buscaban “dar seguimiento a varios elementos hallados por la policía”, según informó el Daily Mail.

Billinger ofreció sus primeras declaraciones a la prensa desde su detención, mientras ingresaba a la Oficina de Inmigración de Ngurah Rai, en Jimbaran, al sur de Kuta.

Consultada por Mail Online sobre si planeaba seguir produciendo contenido explícito en Bali, respondió de forma evasiva: “Suscríbanse y lo sabrán”.

En un video citado por el mismo medio, la creadora de contenido aseguró que el “Bang Bus” había llegado a su fin.

Traducción de Leticia Zampedri