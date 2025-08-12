Madre de Bonnie Blue la defiende: “Si pudieras ganar un millón de dólares en un mes, mostrarías tus partes”

La madre de Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, declaró que quienes criticaban las hazañas sexuales de su hija cambiarían rápidamente de opinión si pudieran ganar tanto como ella.

La influencer británica (26), cuyo nombre real es Tia Billinger, ha ganado más de un millón de dólares al mes en la plataforma basada en suscripciones a través de una serie de videos extremos, en los que aparece siendo pasada por grupos de hombres con pasamontañas.

En el documental de la directora Victoria Silver para el canal británico Channel 4, 1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, se reveló que Blue ha puesto a los miembros de su familia en nómina para que reciban “parte de las recompensas” de su trabajo.

En el documental, Sarah, la madre de Blue, dice: “¿Era algo que yo hubiera elegido que hiciera? No. Me quedé muy sorprendida. ¿Quisiera que hiciera cualquier otra cosa? No”.

La mujer explicó: “Lo único que quieres es que tus hijos sean felices, y ella lo es. No tiene problemas con su padre, no ha sufrido abusos, ni ninguna otra de las cosas que la gente insiste en que deben haberle ocurrido. Es su decisión”.

Sarah admitió que desde que la carrera de creación de contenidos para adultos de su hija despegó, personas que antes eran amigas suyas “ahora [creían] que [estaba] bien dejar comentarios desagradables” en Internet sobre su hija.

Continuó: “La mayoría de las veces simplemente me río, porque si pudieras ganar un millón de dólares en un mes, tu moral cambiaría pronto y mostrarías tus partes. No me importa lo que diga la gente”.

Tia Billinger, mejor conocida como Bonnie Blue, en ‘1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story’ ( Channel 4 )

“Siempre dicen que tienen una moral muy alta, pero de ninguna manera la conservarían por un millón de dólares al mes”, añadió.

En otra parte del documental, Blue relata que, una noche de Año Nuevo, dejó a su familia esperándola en la otra habitación para terminar de filmar contenidos para sus suscriptores.

“Fue divertido. Estaban todos esperando en silencio en la habitación de al lado”, dijo sobre la inusual situación.

En una crítica de dos estrellas, Olivia Petter, periodista de The Independent, calificó el documental de Bonnie Blue como “una experiencia triste, incómoda y morbosa”.

Sobre Blue, escribió: “Apenas apaga la cámara, su expresión cambia. Su rostro se cae, como si sin querer revelara una mezcla de exasperación y aburrimiento”.

1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story se emite en Channel 4 el martes 29 de julio a las 10:00 p. m.

Traducción de Sara Pignatiello