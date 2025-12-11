Bonnie Blue enfrenta deportación en Bali tras ser detenida por presunta violación a leyes de moralidad

Bonnie Blue enfrenta deportación tras ser detenida en Bali por presunta violación a las estrictas leyes de moralidad de Indonesia.

La creadora de contenido para adultos, de 26 años, fue arrestada junto a al menos 17 turistas británicos y australianos, aunque la mayoría de ellos fue liberada tras los interrogatorios.

Durante el operativo, la policía confiscó equipo de filmación, anticonceptivos y un vehículo apodado “Bang Bus”, utilizado por Bonnie Blue —nombre artístico de Billinger— en un estudio donde, según las autoridades, se habrían cometido los actos denunciados.

Las autoridades informaron que Billinger será deportada una vez que concluya la investigación. Sin embargo, de ser acusada por delitos de pornografía, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Billinger está acusada de delitos de pornografía

“Tomaremos medidas firmes de inmediato: las deportaremos y pediremos que sean incluidas en la lista negra”, declaró a la agencia AFP Winarko, jefe de inmigración del aeropuerto de Bali, quien no proporcionó su nombre completo.

De acuerdo con la misma fuente, tanto la policía como funcionarios de inmigración afirmaron que, hasta el momento, no existen pruebas de que el grupo haya producido material pornográfico. No obstante, enfrentan un proceso de deportación por violar las condiciones de la visa de turista, trabajar sin los permisos correspondientes y quebrantar normas locales de tránsito.

Los pasaportes de los implicados fueron confiscados antes de la audiencia, aunque las autoridades no han revelado dónde permanecen detenidos.

Por su parte, el jefe de policía local, Muhammad Arif Batubara, indicó que se está llevando a cabo “una investigación conjunta sobre actividades vinculadas con presuntos actos criminales de pornografía o material que infringe la decencia”.

Batubara señaló que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos británicos y un australiano, arrestados tras una denuncia presentada por un “ciudadano preocupado”.

Ahora enfrenta la deportación por violar las condiciones de su visa

Según la policía, las quejas apuntaban a que Billinger habría alquilado un autobús para recorrer la isla de Bali mientras filmaba contenido explícito durante la llamada “schoolies week”, una semana en la que jóvenes australianos celebran el fin de sus estudios secundarios. De acuerdo con la acusación, al menos 17 hombres, de entre 19 y 40 años, de nacionalidad británica y australiana, la habrían acompañado durante esas actividades.

Las autoridades confirmaron que confiscaron atuendos de “school Bonnie Blue”, además de cámaras, preservativos, memorias USB, lubricante, collares rosas y dos láminas de pastillas de Viagra en el estudio.

El jefe de la Oficina de Inmigración de Ngurah Rai señaló a comienzos de la semana que Billinger seguía bajo investigación y que buscaban “dar seguimiento a varios elementos hallados por la policía”, según informó el Daily Mail.

Billinger podría quedar en la lista negra de Indonesia en el futuro

Billinger ofreció sus primeras declaraciones a la prensa desde su detención, mientras ingresaba a la Oficina de Inmigración de Ngurah Rai, en Jimbaran, al sur de Kuta.

Consultada por Mail Online sobre si planeaba seguir produciendo contenido explícito en Bali, respondió de forma evasiva: “Suscríbanse y lo sabrán”.

En un video citado por el mismo medio, la creadora de contenido aseguró que el “Bang Bus” había llegado a su fin.

Traducción de Leticia Zampedri